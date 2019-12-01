江永昌造勢晚會大喊保台灣 議員盼鄉親下架吳斯懷

2019-12-01 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



民進黨中和立委參選人江永昌今晚舉辦「護國會、保台灣」造勢晚會，副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆及總團長游錫堃皆出席力挺，除了拜託鄉親支持外，也要大家齊心下架國民黨立委不分區提名人吳斯懷。

「護國會、保台灣」、「江永昌凍蒜！」江永昌今晚於前國管院中正堂舉行競選晚會，現場情況熱烈，不斷高喊口號，除了支持總統蔡英文連任外，也期盼江永昌連任成功。

為了力挺江永昌，在地議員張維倩、張志豪以及民進黨不分區立委提名人范雲皆出席相挺，不但向鄉親拜票求支持，也諷刺對手國民黨的提出一份「又紅又統」的名不分區立委名單，連自家人都不挺。

張維倩及范雲皆提到香港反送，港警毆打街青少年，若台灣不警惕，香港景象就會在台灣重現；但國民黨將曾參與中共政治活動的退將吳斯懷列入不分區，讓人質疑且擔憂。

卓榮泰除了請民眾繼續支持江永昌外，也表示，當「蔡賴配」宣布後，他就看到一股希望，期望鄉親能相挺，讓民進黨能贏得選戰。江永昌則表示，香港反送中老中青都走上街頭，但中國大陸打出了逾4880顆塑膠子彈，「難道我們還要讓下一代，為了民主自由走上街頭嗎？」