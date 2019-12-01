親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

江永昌造勢晚會大喊保台灣 議員盼鄉親下架吳斯懷

2019-12-01 22:36聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

民進黨中和立委參選人江永昌今晚舉辦「護國會、保台灣」造勢晚會，副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆及總團長游錫堃皆出席力挺，除了拜託鄉親支持外，也要大家齊心下架國民黨立委不分區提名人吳斯懷。

「護國會、保台灣」、「江永昌凍蒜！」江永昌今晚於前國管院中正堂舉行競選晚會，現場情況熱烈，不斷高喊口號，除了支持總統蔡英文連任外，也期盼江永昌連任成功。

為了力挺江永昌，在地議員張維倩、張志豪以及民進黨不分區立委提名人范雲皆出席相挺，不但向鄉親拜票求支持，也諷刺對手國民黨的提出一份「又紅又統」的名不分區立委名單，連自家人都不挺。

張維倩及范雲皆提到香港反送，港警毆打街青少年，若台灣不警惕，香港景象就會在台灣重現；但國民黨將曾參與中共政治活動的退將吳斯懷列入不分區，讓人質疑且擔憂。

卓榮泰除了請民眾繼續支持江永昌外，也表示，當「蔡賴配」宣布後，他就看到一股希望，期望鄉親能相挺，讓民進黨能贏得選戰。江永昌則表示，香港反送中老中青都走上街頭，但中國大陸打出了逾4880顆塑膠子彈，「難道我們還要讓下一代，為了民主自由走上街頭嗎？」

江永昌說，台灣人要靠自己，不要跟中國大陸走上同一條路，大家要保護自己的主權，並向台下民眾高喊，爭取大家的支持。最後江永昌與游錫堃一同拿著棒球棍，象徵「重棒出擊」，最後能夠高票當選。

民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆出席造勢晚會力挺江永昌。記者胡瑞玲...
民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆出席造勢晚會力挺江永昌。記者胡瑞玲／攝影
分享
現場支持民眾相當熱情。記者胡瑞玲／攝影
現場支持民眾相當熱情。記者胡瑞玲／攝影
分享
副總統陳建仁與立委參選人江永昌向鄉親懇請拜票。記者胡瑞玲／攝影
副總統陳建仁與立委參選人江永昌向鄉親懇請拜票。記者胡瑞玲／攝影
分享
立委參選人江永昌表示，台灣人要靠自己保住民主自由，不要跟中國大陸走上同一條路。記...
立委參選人江永昌表示，台灣人要靠自己保住民主自由，不要跟中國大陸走上同一條路。記者胡瑞玲／攝影
分享
立委參選人江永昌（黃衣者）與民進黨總團長游錫堃（左三）拿著棒球棍，象徵「重棒出擊...
立委參選人江永昌（黃衣者）與民進黨總團長游錫堃（左三）拿著棒球棍，象徵「重棒出擊」。記者胡瑞玲／攝影
分享
民進黨不分區立委提名人范雲出席立委參選人江永昌造勢晚會。記者胡瑞玲／攝影
民進黨不分區立委提名人范雲出席立委參選人江永昌造勢晚會。記者胡瑞玲／攝影
分享

民進黨香港國民黨

相關新聞

藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事

2019-12-01 17:37

籲繼續給蔡英文4年 陳建仁：她已給台灣正確美好道路

2019-12-01 15:48

阿公阿嬤緊來運動 鹿角溪公園三期今啟用

2019-12-01 12:44

濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15

新北月初辦雲林周農特產展售 月底和台中宜蘭合作

2019-12-01 12:11

北市安裝微電腦瓦斯表抽獎 1330名幸運兒得獎

2019-12-01 10:10

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

校園販賣機 賣280元魔術方塊惹議

2019-12-01 00:08

美食新天地／清湯瓜仔肉 米其林推薦小吃

2019-11-30 23:46

美食新天地／胡媽媽麵食館 紅糟排骨必點

2019-11-30 23:35

石碇新永定橋通車 舊橋開拆

2019-11-30 23:25

新北第14座／林口運動中心啟用 免費體驗至13日

2019-11-30 23:23

黃信介紀念廣場延宕 柯文哲：文化部不給過

2019-11-30 23:10

法鼓山大悲心水陸法會 近萬名信眾獻祝願德圓滿

2019-11-30 22:02

費鴻泰南松山後援會成立 展現藍軍大團結

2019-11-30 19:39

郭柯合體破局？徐立信誓師郭台銘缺席 柯：昨有說不來

2019-11-30 18:49

「去你的南極」松山文創展出 新北弱勢兒少首日參訪

2019-11-30 18:01

柯文哲指黃信介廣場跳票「有陰謀」 文化部：歡迎再提案

2019-11-30 18:01
看更多

熱門文章

影／小心荷包失血 西濱通霄北上路段今起區間測速執法

2019-12-01 08:21

台南民族路「多那之」熄燈 曝光讓人咋舌當地高租金

2019-12-01 14:24

大風吹很可怕？有錢賺又養生 當地人愛死它了

2019-12-01 08:00

影／柯文哲逛草鞋墩夜市展現恐怖人氣 吃相嚇傻南投人

2019-12-01 20:53

深秋限定美景落羽松 北台灣宜蘭明池先登場

2019-12-01 07:52

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

苗栗縣區間測速首日上路 台61線半天取締27件

2019-12-01 13:17

想跑船卻當醫生最難忘基隆鐵道巷 他寫下思念拿到首獎

2019-12-01 16:10

搶救百年「櫻后」 阿里山賓館求名醫治療

2019-12-01 17:14

大武山下能量充足 屏東185線出現「竹飛碟」

2019-12-01 16:57

西螺廣福宮改選驚傳暴力紛爭？廟方：全是不實指控

2019-12-01 15:14

苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12

213新公車路線 桃園火車站往返林口長庚、捷運站40分鐘

2019-12-01 15:52

台東火車票難買 劉櫂豪、張志明唇槍舌劍

2019-12-01 17:53

中油油罐車漏油汙染出海口 桃環保局：開單告發

2019-12-01 11:31

中彰投台74線國一連兩年沒預算？ 市議員：中央動土騙票

2019-12-01 16:04

濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15

美食新天地／胡媽媽麵食館 紅糟排骨必點

2019-11-30 23:35

拆除違建要收費了 基隆美麗城市環境改造4法通過2法

2019-12-01 12:32

落羽松紅了！北宜花看得到 明池最早變裝

2019-11-30 23:32

藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事

2019-12-01 17:37

操場太小 土坂國小「只能跑直線」

2019-11-30 23:39

體驗採果 彰化假日農夫團爆滿

2019-11-30 23:49

高屏大橋機車道2日起封閉拓寬 8.5萬機車族請小心

2019-12-01 15:51

嘉130鄉道又窄又陡 遊覽車行駛險象環生

2019-12-01 14:12

陳吉仲為陳明文站台 宣布將設茶葉研究所

2019-12-01 16:32

瓊林社區搞文創 「進士」系列商品超吸睛

2019-12-01 17:49

首度跨進溪北 台南T-Bike新營將添4處租賃點

2019-12-01 16:06

柯文哲拉政黨票在鹿港當人形立牌 拍照來者不拒

2019-12-01 17:56

這絕不是選舉造勢大會 美麗毛巾地景感動3千人

2019-12-01 22:06

鰻苗飆高價每尾140元「有價無量」一晚只撈到2尾

2019-12-01 22:00

大雅系統交流道動土 瀰漫選舉味

2019-11-30 23:44

桃園202公車新路線 體育大學至工四、林口試辦3個月

2019-12-01 17:54

台中轉運中心啟用 公車司機：尖峰時段必車流回堵

2019-11-30 23:34

中火「火力全開」？ 藍營中部3首長首合體齊嗆中火

2019-12-01 21:25

影／台南林百貨88周年大遊行 重現1930年第一場電影遊行

2019-12-01 16:09

屏東勝利國小辦健走 600人走過眷村

2019-12-01 13:50

選舉號誌選舉路 快速道變減速路

2019-11-30 23:42

台東車站商店街 低估租金？

2019-11-30 23:45

力推跨境電商 金門邀專家學者研商開講

2019-12-01 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top