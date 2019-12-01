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藍不分區挨批 侯友宜：尊重黨部好壞是另一回事

2019-12-01 17:37聯合報 記者翁浩然／即時報導

新北市長侯友宜今天下午到台北建國花市陪國民黨北市立委第六選區（大安區）參選人、現任不分區立委林奕華掃街，林也是侯輔選2020參選人新北市外的第一站；針對國民黨不分區名單近來被罵翻，侯表示，他尊重黨部的角色，好壞是另一回事，「我們自己做好才是最重要的。」

侯友宜今陪同林奕華在建國花市掃街，並現場示範如何裝飾耶誕小盆栽；侯在挑選裝飾花藝盆栽的小人偶時，還挑了個吹號角的，然後侯提到，號角響起就要記得幫林奕華追3票，哪3票？拉票、催票、蓋票3票，拜託大家耶誕節要過，3票也要拉；侯也在花市展現親和力，與民眾熱情互動，還巧遇臉部相似度高的民眾來合影。

侯友宜表示，他跟林奕華是老朋友、老同事，他當新北市副市長時，林是他看過最nice、細心，會去跟校園、教育團體溝通，最棒的教育局長；因此他除了新北市外，一定是先認同20幾年來不變、認真努力的林奕華。

媒體問侯友宜怎麼看蔡英文總統到新北市輔選，侯友宜說，蔡是偶爾來一下、久久來一次，喊的是凍蒜、凍蒜；他是天天在新北做事、做事、做事，所以他都平常心看待。

媒體追問侯，韓國瑜也是有時才去一下？是否會幫韓固票。侯則表示，他是新北市長，每天要在新北做事，做事是最重要的，他在新北市不但支持黨籍候選人，更重要是守住12席立委，要替每一個加油打氣，不過，他還是先把市政做好，市政做不好，他要去支持誰，選民就先討厭他「市長都做不好了，還想去支持誰？」所以「本」最重要，「本」是什麼？他把市長的角色做好，其他的才有餘力去幫助所有候選人，不論總統或立委，才能全力衝刺。

媒體還問侯國民黨沒母雞？侯則回應，沒有啦，有母雞啦，我們都是好好做事而已，「我屬雞啦，哈哈，好險我是男性。」

有關國民黨不分區名單近來被罵翻，綠營發起全民下架吳斯懷，侯友宜則說，我們每個人有每個人的角色，他都尊重黨部的角色，好壞那是另外一回事，我們自己做好才是最重要的，「我個人努力把市長角色做好吧」。

至於未來是否再幫新北外的選將輔選，侯說，他在全台灣有很多好朋友，這些朋友只要實實在在扮演好自己的角色、做事，他一定義不容辭力挺，希望更優質的立委能到中央去。

新北市長侯友宜今天下午到台北建國花市陪國民黨北市立委第六選區（大安區）參選人、現...
新北市長侯友宜今天下午到台北建國花市陪國民黨北市立委第六選區（大安區）參選人、現任不分區立委林奕華掃街，並展現親和力，與民眾熱情互動。記者翁浩然／攝影
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新北市長侯友宜今天下午到台北建國花市陪國民黨北市立委第六選區（大安區）參選人、現...
新北市長侯友宜今天下午到台北建國花市陪國民黨北市立委第六選區（大安區）參選人、現任不分區立委林奕華掃街，並現場示範如何裝飾耶誕小盆栽。記者翁浩然／攝影
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新北市長侯友宜今天下午到台北建國花市陪國民黨北市立委第六選區（大安區）參選人、現任不分區立委林奕華掃街，並展現親和力，與民眾熱情互動。記者翁浩然／攝影
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新北市長侯友宜今天下午到台北建國花市陪國民黨北市立委第六選區（大安區）參選人、現任不分區立委林奕華掃街，並展現親和力，與民眾熱情互動，還巧遇臉部相似度高的民眾來合影。記者翁浩然／攝影
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侯友宜林奕華國民黨2020選舉台北市立委2020選舉

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