新南門市場今天開工 預計112年1月初完工

2019-12-01 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



配合台北市南門市場改建，北市工務局新建工程處今年8月31日先行完成南門中繼市場興建，攤商搬遷進駐後於11月13日正式營運，南門大樓暨市場改建統包工程也在今天正式開工；新工處表示，工程預計112年1月初完工。

南門市場在日本時代是南門城外千歲町的露天市場，歷經數次改建，成為台北歷史最悠久的公有傳統市場，販售貨品以北方糕點、南北雜貨、生鮮及特色熟食聞名，考量其舊有結構未符合現有耐震檢討及相關機電系統已無法滿足現代化市場需求等因素，北市府因而著手辦理南門市場改建計畫。

新工處處長黃立遠表示，南門大樓暨市場改建統包工程於5月31日決標，由根基營造公司得標，設計單位為九典聯合建築師事務所，總工程費約計新台幣26億8500萬元，工程預計112年1月初完工，將成為新地標，並給民眾更為明亮穿透的市場空間。

新的南門大樓占地3937平方公尺，預計興建地下5層、地上12層之鋼骨鋼筋混凝土建築，總樓地板面積計約4萬6800平方公尺；其中南門市場位於地下2層到地上2層，地上3層以上樓層由北市府相關單位進駐，地下1層與捷運萬大線共構出入口便民。

新工處工務科長郭俊昇說，新南門市場以逆打工法縮短工期，讓攤商能盡早搬回，同時降低施工期間噪音、粉塵等公害，11月13日已召開施工前說明會，民眾建議將配合檢討後納入設計。