台北花博農民市集慶耶誕 21日耶誕漢堡DIY

2019-12-01 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



12月慶祝耶誕節，台北花博農民市集將有一系列耶誕節主題活動，如21日周六將舉辦「聖誕創意漢堡DIY」活動，運用可愛的造型刈包做出創意美味的台式漢堡，當天農學講堂還會教大家使用新鮮水果，做出有著耶誕節氛圍的繽紛水果塔，以及小朋友非常喜愛的耶誕花式餅乾等課程，邀請親子參加。

北市產業發展局表示，本月周末花博農民市集都有耶誕系列活動，包含7日下午1點半與台北花市配合在舞台區的「生活花藝體驗」，由專業花藝教師黃淑雯指導大家運用當季花材展現創意又別出心裁的花藝作品；「生活花藝體驗課程」則在今天、8日及15日於農學講堂開放，只要本月在花博農民市集消費滿500元者就能憑收據報名，限額30名；另外，本月在市集消費滿600元即贈花博便當袋，消費滿1200元即贈花博麻布袋。

花博農民市集現場舞台每周六、日下午2點半到3點也有「音樂饗宴」邀請水分子樂團、三人男樂團、艾克樂團、青年SAX四重奏、宅急BAND、巧樂團陶笛演奏等團體表演音樂；至於7日、14日、21日的下午2點到4點20分也有開設各式實用的農學講堂課程，供民眾現場報名參加。