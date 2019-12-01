阿公阿嬤緊來運動 鹿角溪公園三期今啟用

2019-12-01 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



鄰近樹林區山佳火車站的鹿角溪公園三期今正式啟用，承接一、二期親子公園的高人氣，第三期針對銀髮族群設置體健設施，總面積605.6坪，而一旁的第四期將在明年打造成籃球場，讓青少年及一般民眾盡情揮灑汗水。

鹿角溪公園位於樹林一狹長型都市計畫公園用地，腹地沿著鹿角溪畔，但工廠林立，經新北市各局處協調後，已先後完成一、二期的主題鄰里公園及親子公園，滿足當地民眾需求。

而此次完工的第三期公園則以銀髮長青族為服務對象，結合樂活、復建、挑戰、社交及休閒等面向作為公園設計發想，並設置各種適合長者使用的體健設施與空間，總面積達605.6坪，總經費為1200萬元。而一旁的第四期將打造成籃球場，預計明年下半年完工。

其設施有15公尺圓形廣場、輪椅座椅區及下棋台、復健牆、無障礙體健設施外，體健設施還依使用行為，打造複合式體健組及輪椅使用體健組。而無障礙體健設施則包含大轉輪、抬腿訓練器、上肢牽引器、平衡木，滿足長青族使用需求。

新北市市長侯友宜今與社會局、衛生局及樹林區公所也參與啟用典禮，除了宣傳長者相關政策，並安排12名佈老志工、復健師協助長者及輪椅族使用無障礙體健設施，展現新北安居樂業及銀髮族特色公園的政策成果。

社會局表示，新北自2019年4月起推動「公園特色、共融或全齡化改善計畫」，盤點各區需求及納入公民參與，預計明年底至少完成41處全齡化公園。鹿角溪公園三期為目前啟用的第13處公園，未來將持續提供市民更完善且多元的公園休憩空間。

另外，針對全齡化公園的體健設施教育訓練，社會局將由衛生局協助培養專業人員，規畫123名EIM教育訓練合格的非醫師專業人員，及2020年舉辦3場共60人的教育訓練，總計183人，而佈老志工教育訓練則安排在今年底訓練200人，明年訓練1400人。