阿公阿嬤緊來運動 鹿角溪公園三期今啟用
鄰近樹林區山佳火車站的鹿角溪公園三期今正式啟用，承接一、二期親子公園的高人氣，第三期針對銀髮族群設置體健設施，總面積605.6坪，而一旁的第四期將在明年打造成籃球場，讓青少年及一般民眾盡情揮灑汗水。
鹿角溪公園位於樹林一狹長型都市計畫公園用地，腹地沿著鹿角溪畔，但工廠林立，經新北市各局處協調後，已先後完成一、二期的主題鄰里公園及親子公園，滿足當地民眾需求。
而此次完工的第三期公園則以銀髮長青族為服務對象，結合樂活、復建、挑戰、社交及休閒等面向作為公園設計發想，並設置各種適合長者使用的體健設施與空間，總面積達605.6坪，總經費為1200萬元。而一旁的第四期將打造成籃球場，預計明年下半年完工。
其設施有15公尺圓形廣場、輪椅座椅區及下棋台、復健牆、無障礙體健設施外，體健設施還依使用行為，打造複合式體健組及輪椅使用體健組。而無障礙體健設施則包含大轉輪、抬腿訓練器、上肢牽引器、平衡木，滿足長青族使用需求。
新北市市長侯友宜今與社會局、衛生局及樹林區公所也參與啟用典禮，除了宣傳長者相關政策，並安排12名佈老志工、復健師協助長者及輪椅族使用無障礙體健設施，展現新北安居樂業及銀髮族特色公園的政策成果。
社會局表示，新北自2019年4月起推動「公園特色、共融或全齡化改善計畫」，盤點各區需求及納入公民參與，預計明年底至少完成41處全齡化公園。鹿角溪公園三期為目前啟用的第13處公園，未來將持續提供市民更完善且多元的公園休憩空間。
另外，針對全齡化公園的體健設施教育訓練，社會局將由衛生局協助培養專業人員，規畫123名EIM教育訓練合格的非醫師專業人員，及2020年舉辦3場共60人的教育訓練，總計183人，而佈老志工教育訓練則安排在今年底訓練200人，明年訓練1400人。
侯友宜則說，新北積極推動「全齡化公園」，除設置兒童發展所需的遊戲場域及青壯年與年長者運動的體健設施外，並配合專業運動指導員、治療師及志工在現場陪伴指導年長者進行運動，讓所有年齡層都能找到適合的運動場所。
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