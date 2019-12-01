親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12月新制一次看！ Uber叫車難、發票中5千內免繳稅

濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市樹林濟安宮今舉辦「五朝清醮大典」」踩街嘉年華，除了濟安宮鎮殿保生大帝，還廣邀全台20間宮廟、超過30座神尊一同遶境，著名的白沙屯拱天宮三媽也在其中，新北市長侯友宜也到現場扶鸞起轎，為樹林區遶境植福祈安。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹表示，今年適逢建廟230年以及東遷百年，因此舉辦「東遷百年、五朝清醮」大典。今舉辦的「為臺灣、為新北祈福踩街嘉年華」為清醮大典中的重要特色活動，由濟安宮保生大帝、白沙屯拱天宮三媽及濟安宮南部交陪境保生大帝等神尊遶境樹林，還有宋江陣、十二婆姐、十二花擔、龍鳳閣等藝陣前導，遶境隊伍所到之處皆十分熱鬧。

另外，今晚在總醮壇興仁花園夜市內，還有蘭陽戲劇團演出「周公法鬥桃花女」歌仔戲，現場還能跟北台灣最大3萬公斤的米龍拍照打卡，祈福求平安。

侯友宜表示，濟安宮是樹林、板橋溪崑地區的重要信仰中心，每年除了發放各級學校獎助學金，並分送白米、物資給弱勢機構及家庭外，每年還定期2次的捐血送「金磚米」活動，連年獲得本市績優宗教團表揚。

新北市民政局長柯慶忠則表示，「五朝清醮」祭典系列活動至12月9日結束，壓軸的醮典活動自12月5日起接連5天盛大展開，6日到浮州橋下放蓮花燈，7日晚上有歌舞表演，8日到淡水放水燈，9日最後有歌仔戲演出大道公傳，歡迎民眾前往體驗百年特色的宗教文化。

新北市長侯友宜今參加樹林濟安宮五朝清醮大典踩街活動，並現場扶鸞起轎為樹林區祈福。...
新北市長侯友宜今參加樹林濟安宮五朝清醮大典踩街活動，並現場扶鸞起轎為樹林區祈福。圖／新北市民眾局提供
分享
樹林濟安宮今舉辦「五朝清醮大典」」踩街嘉年華，廣邀全台20間宮廟、逾30座神尊一...
樹林濟安宮今舉辦「五朝清醮大典」」踩街嘉年華，廣邀全台20間宮廟、逾30座神尊一同遶境。圖／新北市民眾局提供
分享

相關新聞

阿公阿嬤緊來運動 鹿角溪公園三期今啟用

2019-12-01 12:44

新北月初辦雲林周農特產展售 月底和台中宜蘭合作

2019-12-01 12:11

北市安裝微電腦瓦斯表抽獎 1330名幸運兒得獎

2019-12-01 10:10

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

校園販賣機 賣280元魔術方塊惹議

2019-12-01 00:08

美食新天地／清湯瓜仔肉 米其林推薦小吃

2019-11-30 23:46

美食新天地／胡媽媽麵食館 紅糟排骨必點

2019-11-30 23:35

石碇新永定橋通車 舊橋開拆

2019-11-30 23:25

新北第14座／林口運動中心啟用 免費體驗至13日

2019-11-30 23:23

黃信介紀念廣場延宕 柯文哲：文化部不給過

2019-11-30 23:10

法鼓山大悲心水陸法會 近萬名信眾獻祝願德圓滿

2019-11-30 22:02

費鴻泰南松山後援會成立 展現藍軍大團結

2019-11-30 19:39

郭柯合體破局？徐立信誓師郭台銘缺席 柯：昨有說不來

2019-11-30 18:49

「去你的南極」松山文創展出 新北弱勢兒少首日參訪

2019-11-30 18:01

柯文哲指黃信介廣場跳票「有陰謀」 文化部：歡迎再提案

2019-11-30 18:01

侯友宜輔選洪孟楷 新北建設要有立委給他靠

2019-11-30 17:03

2019新北藥師佛文化節 佛系桌遊玩心靈饗宴

2019-11-30 13:05

石碇永定橋今起通車 舊橋將在12月底拆除完畢

2019-11-30 12:43

黃信介逝世20周年 北市府承諾紀念廣場柯卸任前完成

2019-11-30 12:15

邁入高齡社會 長庚科大建超擬真「長照人才培育基地」

2019-11-30 12:14

北市南門市場大樓改建12/1動工 112年1月初完工

2019-11-30 12:00

懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣

2019-11-30 07:57

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26
看更多

熱門文章

彰化三條里長驟逝 員林彭于晏張凱翔子承父志如願當選

2019-11-30 18:14

黃國昌爆徐享崑遭通緝趴趴走 地方人士訝異：真的嗎？

2019-11-30 18:50

告別中清路塞車！國道大雅系統交流道開工 112年底完工

2019-11-30 13:08

陳其邁雲林站台 全台只剩雲林韓國瑜照片到處都是

2019-11-30 20:06

黃偉哲座車停紅線遭檢舉上網 他立刻留言認錯獲稱讚

2019-11-30 22:49

大風吹很可怕？有錢賺又養生 當地人愛死它了

2019-12-01 08:00

林國慶首度辦造勢開講 韓粉集結力挺

2019-11-30 16:48

影／林國慶庶民起義造勢 多名驚喜嘉賓出席站台

2019-11-30 22:37

影／呼巴掌扯耳朵！托嬰中心疑虐童 社會局：已命限期改善

2019-11-30 15:26

竹東鎮「妻代夫職」惹議 苗縣兩鄉代理無爭議

2019-11-30 15:34

台東「關山環鎮自行車道」3百公尺路樹遭砍！

2019-11-30 17:13

高雄港哪裡可以釣魚？ 港警秀圖勸釣客守荷包

2019-11-30 16:55

9旬老兵重返烈嶼駐地 最內疚當年拆百姓門板蓋營舍

2019-11-30 18:51

深秋限定美景落羽松 北台灣宜蘭明池先登場

2019-12-01 07:52

台南佳里購物節封街登場 120美食攤商進駐明天還有一天

2019-11-30 17:25

林國慶、國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧同台聯手造勢

2019-11-30 19:39

竹科才女辦畫展 結合數位科技與AI 突破靜態觀展

2019-11-30 16:54

林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52

接韓國瑜彰化競總主委？王惠美：時間到了就會宣布

2019-11-30 16:40

俄羅斯美模秀美腿 穿嘉義美食刺繡「工藝在嘉」特展

2019-11-30 14:28

去年九合一因這2件事 邱議瑩自曝差點退出政壇

2019-11-30 21:48

台東舊議會修繕獲補助藍綠立委邀功 縣文化處尷尬說謝

2019-11-30 17:12

國民黨基隆百名新血入黨 宋瑋莉：團結一起下架民進黨

2019-11-30 21:46

高美蘭反擊高市綠議員：會把考績獎金全數捐給觀光局

2019-11-30 16:14

苗栗疫苗庫溫控拉警報 他們24小時守護3千萬元疫苗安全

2019-12-01 09:12

影／洪慈庸競總成立 林進來拉白布條抗議司法不公

2019-11-30 18:02

張嘉郡成立競總 強調爭取國際商港讓雲林脫胎換骨

2019-11-30 20:03

競總成立造勢 蘇治芬：若不下架對手花生之亂將重演

2019-11-30 20:34

雲林花生進口之亂 陳吉仲為蘇治芬站台討公道

2019-11-30 19:40

郭柯合體破局？徐立信誓師郭台銘缺席 柯：昨有說不來

2019-11-30 18:49

法鼓山大悲心水陸法會 近萬名信眾獻祝願德圓滿

2019-11-30 22:02

「去你的南極」松山文創展出 新北弱勢兒少首日參訪

2019-11-30 18:01

陽明山楓樹銀杏 上演橘紅金黃變裝秀

2019-11-29 12:51

影／柯文哲參香廟方稱看起來比電視上瘦 柯：太胖活不久

2019-11-30 15:06

馬文君國姓鄉競選總部成立 強調讓青年安心成家

2019-11-30 18:12

影／談太陽花運動 陳柏惟哽咽:那是台灣人最美麗的時刻

2019-11-30 20:08

落羽松紅了！北宜花看得到 明池最早變裝

2019-11-30 23:32

洋蔥、咖啡、地瓜超值農場體驗 彰化假日農夫團夯

2019-11-30 14:32

蔡適應成立中正後援會 林右昌、何博文出席力挺

2019-11-30 21:45

嘉友好市集聚集逾80攤開賣 成為嘉義縣治人氣市集

2019-11-30 13:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top