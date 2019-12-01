濟安宮「五朝清醮」嘉年華 白沙屯三媽也一同遶境

2019-12-01 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市樹林濟安宮今舉辦「五朝清醮大典」」踩街嘉年華，除了濟安宮鎮殿保生大帝，還廣邀全台20間宮廟、超過30座神尊一同遶境，著名的白沙屯拱天宮三媽也在其中，新北市長侯友宜也到現場扶鸞起轎，為樹林區遶境植福祈安。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹表示，今年適逢建廟230年以及東遷百年，因此舉辦「東遷百年、五朝清醮」大典。今舉辦的「為臺灣、為新北祈福踩街嘉年華」為清醮大典中的重要特色活動，由濟安宮保生大帝、白沙屯拱天宮三媽及濟安宮南部交陪境保生大帝等神尊遶境樹林，還有宋江陣、十二婆姐、十二花擔、龍鳳閣等藝陣前導，遶境隊伍所到之處皆十分熱鬧。

另外，今晚在總醮壇興仁花園夜市內，還有蘭陽戲劇團演出「周公法鬥桃花女」歌仔戲，現場還能跟北台灣最大3萬公斤的米龍拍照打卡，祈福求平安。

侯友宜表示，濟安宮是樹林、板橋溪崑地區的重要信仰中心，每年除了發放各級學校獎助學金，並分送白米、物資給弱勢機構及家庭外，每年還定期2次的捐血送「金磚米」活動，連年獲得本市績優宗教團表揚。