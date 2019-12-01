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新北月初辦雲林周農特產展售 月底和台中宜蘭合作

2019-12-01 12:11聯合報 記者施鴻基／即時報導

新北市府和雲林縣府合作，今天在遠百板橋中山店1樓廣場推出「新北享家Bar台─雲林周展售會」，邀請新北工作、生活的雲林子弟回憶家鄉熟悉美味。市長侯友宜推銷雲林農友用心栽種的玉女小番茄等農特產，品嘗季節限定好滋味，月底將合推宜蘭台中周。新北果菜公司總經理江惠貞說，希望產地種的好，新北賣的好。

新北市有龐大人口，是全台消費力數一數二的縣市，而部分縣市卻缺乏消費市場，雙方剛好可配合並互通有無，迄今已協助嘉義、南投、彰化辦農特產銷售，都有不錯的成果。今天的農特產品展售會一下子就銷售一空，雲林縣府希望在過年前還能再舉辦一次雲林周。

市長侯友宜表示，新北400萬人口中，有許多來自全台灣各縣市民眾為生活打拚，其中雲林人最多，有時想品嘗一家家鄉的味道，只能設法回家一趟，如今在異鄉也能感受家鄉味。市府藉農產品「通路三箭」行銷企畫，每月和不同縣市合作，舉辦農特產交流展售會，希望民眾買到便宜、優質的農特產。

活動場中，有古坑柳丁、玉女小番茄、黑金剛花生、西螺醬油等雲林農特產，雲林農友和新北在地青農展示自家優質農產品，也有許多旅居新北的雲林鄉親到場搶購。新北市雲林同鄉會長林進忠說，雲林玉女小蕃茄都是農友在溫室內細心呵護的寶貝，酸酸甜甜、一口一顆剛剛好。

農業局長李玟表示，除傳統銷售模式，新北市也推動電商通路，目前果菜公司已成立line團購群組，民眾可加入取得第一手優質農特產購買訊息。在展售會結束後，也可直接透過果菜公司跨縣市購買，一般民眾也可以透過果菜公司買到接近批發的便宜價格，買多更便宜。

新北市雲林周農特產一下子就銷售一空，市長侯友宜要協助拍賣都來不及。記者施鴻基／攝...
新北市雲林周農特產一下子就銷售一空，市長侯友宜要協助拍賣都來不及。記者施鴻基／攝影
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