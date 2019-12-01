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北市安裝微電腦瓦斯表抽獎 1330名幸運兒得獎

2019-12-01 10:10聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市府產業發展局鼓勵民眾裝設微電腦瓦斯表，今年與欣欣天然氣（股）公司、欣湖天然氣（股）公司、陽明山瓦斯（股）公司及大台北區瓦斯（股）公司等4家公用天然氣事業共同辦理「108年台北市裝設微電腦瓦斯表抽獎活動」，於11月中下旬陸續抽獎後，共1330名幸運兒得獎，獲「減免半年瓦斯基本費」優惠。

微電腦瓦斯表具有「大量漏氣自動遮斷」、「5級以上地震自動遮斷」、「超過正常時間自動遮斷」及「管線微漏發出警訊」等功能。

產業局公用事業科長何明育指出，今年度抽獎活動是針對去年11月1日到今年10月31日期間安裝微電腦瓦斯表之臺北市天然氣用戶進行抽獎，獎項為4家公用天然氣事業及產業發展局提供的6個月（今年12月到明年5月）基本費折抵優惠，每個月折抵100元，折抵總金額共600元。

何明育說，得獎名單於4家公用天然氣事業官方網站公布，1330名得獎者將於收到今年11-12月瓦斯帳單時，一併收到中獎通知單；民眾也可以姓名及用戶號碼到業者網站查詢（大台北區瓦斯http://www.taipeigas.com.tw/、陽明山瓦斯http://www.ymsgas.com.tw/、欣欣天然氣https://www.shinshingas.com.tw/、欣湖天然氣http://www.shinhugas.com.tw/）。

北市府產業發展局鼓勵民眾裝設微電腦瓦斯表，今年與4家公用天然氣事業共同辦理「10...
北市府產業發展局鼓勵民眾裝設微電腦瓦斯表，今年與4家公用天然氣事業共同辦理「108年台北市裝設微電腦瓦斯表抽獎活動」，共1330名幸運兒得獎，獲「減免半年瓦斯基本費」優惠。圖／產業局提供
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