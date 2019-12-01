林口人超期待 林口國民運動中心12月3日免費試營運

2019-12-01 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



林口國民運動中心昨啟用營運，是新北市第14座國民運動中心。新北市長侯友宜在啟用儀式上化身「金牌特務」，與射擊金牌國手郭冠廷一起體驗該中心最具特色的空氣槍射擊場。全館設施至12月13日，每天上午8點到晚上8點免費體驗。

新北市體育處表示，新北市國民運動中心「一館一特色」，都會根據各區發展的體育特色規畫，林口高中射擊隊培養出許多優秀選手，林口國民運動中心設置空氣槍射擊場，將射擊金牌國手郭冠廷與林穎欣製成看板人物，林穎欣剛獲得全國運動會金牌，明年將代表台灣參加東京奧運。

林口國民運動中心執行長陳建宏表示，為了提升運動的效能，特別引進「運動智慧雲」系統，可結合民眾普遍使用的社群軟體LINE。在飛輪、跑步機、重量訓練等機台設置感應晶片，只要使用前掃描QR Code，就可記錄使用者運動歷程，分析運動數據與建議，還可增同步連線競賽，增添運動趣味性。

侯友宜表示，為帶動全民運動風氣，新北市持續建構完善運動設施，目前營運的運動中心已服務超過4400萬人次，五股及新店的國民運動中心也將在明年陸續啟用。

侯友宜也指出，除了運動中心，還有進階版運動中心2.0的「新北運動聚點」，規畫4年至少16處，引進運動健身知名業者經營，且空間規畫體適能中心、韻律教室及飛輪教室等，提供更多元運動新服務，滿足市民運動需求，將運動融入日常生活中。