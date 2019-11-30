郭柯合體破局？徐立信誓師郭台銘缺席 柯：昨有說不來

2019-11-30 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北市立委第5選區參選人徐立信今下午在西門町真善美廣場，舉行進軍立院誓師大會，其中原先對外公布的流程中，除有民眾黨主席柯文哲加持外，也有安排鴻海創辦人郭台銘上台致詞，但後來郭並未出席，令外界聯想是否因郭上午稱「柯市長說搞台獨的都垃圾」一事，柯營卻否認澄清，郭才未出席力挺。

對此，柯文哲到場後受訪回應，郭昨天就有說不來，他也知道郭今天在搞拚場，所以沒時間來，他強調，「我們是有送邀請函給他，他如果有困難那就算啦」；媒體追問，郭稱「不認同他就不會來站台」，柯則說，可以幫多少算多少，也不一定要扒著人家。

至於公告的流程為何鬧烏龍，徐立信說，這部分他不知道，因為他是由民眾黨推薦，所以行程邀約都由民眾黨負責，昨晚才知道郭董不來，邀請的部分都是透過民眾黨，沒直接跟郭聯繫，因為是郭柯聯盟，還是要尊重民眾黨意見。

媒體也問是不是因沒幫郭董的政見背書，郭才不願出席，徐說，政見都送出去了，也有把郭董政見寫進去，包含郭的6大政見，像是0到6歲國家養，都有提出來。

徐立信強調，一直以來都站在老百姓立場，以百姓的角度出發，去年選舉也是一路這樣走過來，如果郭董有來當然是有加分，沒來還是要繼續走下去。