「去你的南極」松山文創展出 新北弱勢兒少首日參訪

2019-11-30 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



台灣史上首支越野滑雪長征南極點隊伍去年底出征，利用1個月時間在零下30度、風速每秒50公尺惡劣環境中，越野滑雪橫越350公里，挺進地球南端盡頭，過程紀錄和成果「去你的南極」特展正在松山文創4號倉庫展覽，橘子關懷基金會今天邀請新北市40名弱勢兒少免費觀賞，讓他們大開眼界。

南極距離台灣1萬3千多公里，台灣史上首支越野滑雪長征南極點隊伍由遊戲橘子數位科技公司董事長劉柏園帶隊，隊員包括知名極地運動選手陳彥博、紀錄片大師楊力州等人，去年12月22日挺進南極點。新北社會局長張錦麗陪伴參觀，她引用南非探險家邁克霍恩名言「人因冒險之心而進步」鼓勵弱勢兒少充滿冒險挑戰精神。

基金會執行長陳秉良表示，基金會鼓勵孩子勇於挑戰和逐夢，今年逢成立10周年，所以啟動「前進南極點」大夢計畫，籌畫2年、實地挑戰2個月，動員超過上百人，越野滑雪長征南極點，第一天邀請新北市弱勢兒少觀賞。

特展內布置6個冰丘，每個冰丘都有主題故事。陳彥博挑戰成功後寫下「冒險其實就是管理一種風險，把每一個風險都管理到最好就是成功。」其中利用數位科技投影重現南極冰天雪地，重達50公斤負重雪撬供民眾體驗。