親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2019新北藥師佛文化節 佛系桌遊玩心靈饗宴

2019-11-30 13:05聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市2019藥師佛文化節今天在板橋第二體育館舉辦，集全國上百寺院、海內外上千位僧衆參與，齊修藥師法門，共授八關齋戒，新北市副市長謝政達也與信眾共同祝禱祈福。民政局表示，今年法會外場除了精心規畫「幸福限特批」個人專屬祝福卡片，更首度將有趣的「Q寶吉祥物」化成有趣的卡牌桌遊，讓更多年輕族群透過益智遊戲啟善，親近認識藥師佛。

慈法禪寺淨耀大和尚表示，新北藥師佛文化節已邁入第5屆，今年活動有三個主軸，分別為「內場法會區」、「外場活動區」及「網路雲端」祈福。其中「藥師祈福大法會」，除有來自世界各地道場、宗教團體及長老法師，並經網路募集百萬藥師經，千萬藥師咒集聚善能量，為全民祈福。

另外，今年場外活動區有「反毒宣導區」及「公益文創區」，除了可自行動手做手偶毛巾的親子體驗活動，還有結合佛法的文創桌遊等多元遊戲，讓各年齡層的孩子玩出興趣，又能學到正確人生觀及有趣的課程，孩子們都玩得不亦樂乎。

謝政達表示，新北市佛教徒超過百萬人，藥師佛為佛教三寶佛之一，是重要的宗教信仰。市府與慈法禪寺五度合作舉辦「藥師佛文化節」，活動每年帶動全台各寺院修持藥師法，更吸引上千名出家僧眾及信眾參與供燈祈願。今年除了結合雲端科技，也推出文創公益桌遊，讓不同年齡層的小朋友能從中找尋樂趣、自然接觸佛法向善。

民政局長柯慶忠表示，藥師佛文化節每年結合科技或文創品，引領更多人認識，從106年開始推出「雲端祈福區」後，目前全台已有21萬人使用，廣受民眾青睞。今年首創的「幸福限時批」，只要輸入姓名及被祝福人的關係(同事、家人、師長)等資料，就能製作個人的專屬賀卡，讓平日說不出口的祝福，轉化成溫暖人心的文字。

今年首創的「幸福限時批」，只要輸入姓名及被祝福人的關係(同事、家人、師長)等資料...
今年首創的「幸福限時批」，只要輸入姓名及被祝福人的關係(同事、家人、師長)等資料，就能製作個人的專屬賀卡，讓平日說不出口的祝福，轉化成溫暖人心的文字。圖／新北民政局提供
分享
新北市2019藥師佛文化節今天在板橋第二體育館舉辦，集全國上百寺院、海內外上千位...
新北市2019藥師佛文化節今天在板橋第二體育館舉辦，集全國上百寺院、海內外上千位僧衆參與，齊修藥師法門，共授八關齋戒，新北市副市長謝政達也與信眾共同祝禱祈福。圖／新北民政局提供
分享

文創桌遊

相關新聞

黃信介逝世20周年 北市府承諾紀念廣場柯卸任前完成

2019-11-30 12:15

石碇永定橋今起通車 舊橋將在12月底拆除完畢

2019-11-30 12:43

邁入高齡社會 長庚科大建超擬真「長照人才培育基地」

2019-11-30 12:14

北市南門市場大樓改建12/1動工 112年1月初完工

2019-11-30 12:00

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26

招商達標 新北感恩 侯友宜：明年拚1500億

2019-11-30 00:13

打破迷思！科教館天空之橋 「木造不輸鋼」

2019-11-29 23:26

黃國昌力推賴嘉倫 以前是他跑金山萬里分身

2019-11-29 23:19

北市瘋耶誕！滿城燈海美翻 東區商圈、自來水園區賞燈樂

2019-11-29 23:19

公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文

2019-11-29 22:48

林昶佐萬華後援會成立 陳其邁重感冒也到場力挺

2019-11-29 21:46

張銘祐競總成立 蔡英文：明年全世界在看台灣有無決心

2019-11-29 21:43

張銘祐競總成立 游錫堃：民進黨贏得選舉台灣永續發展

2019-11-29 21:28

淡水鄧公里打造綠美化 居民種原生植物

2019-11-29 21:14

欽賢國中五十週年慶 邀校友加入漂書計畫

2019-11-29 21:13

鄧公國小接送區在對面 學童安全有疑慮

2019-11-29 21:12

石門環境健康講座 區長帶跳另類健康操

2019-11-29 21:12

造福偏鄉學童 三芝玉山圖書館啟用

2019-11-29 21:11

招商1千億提前達標 侯友宜感恩晚會喊明年目標1500億

2019-11-29 20:41

蔡英文板橋輔選 要民眾穿暖別感冒、健康去投票

2019-11-29 18:52

2020年飯店大戰打到中正區 老字號星級飯店準備迎戰

2019-11-29 17:50

冬茶正時節 來大遠百喝好茶、到茶鄉有吃又有玩

2019-11-29 17:38

北市列管49海砂屋 北投1案有公安疑慮將強拆

2019-11-29 17:12

國防大學理工學院盲人律師電影公播 軍民同歡

2019-11-29 16:55

竹痴陳清貴展出「百福巨竹圖2.0」竹姿百態各異

2019-11-29 16:02

響應台灣閱讀節 雲林縣推「你選書、我買單」

2019-11-29 15:43

衛生保健志工表揚大會 志工：施比受更有福

2019-11-29 15:38

淡水民權路排水改善工程施作 警方實施交通疏導措施

2019-11-29 14:59

中正區掀飯店大戰 老字號星級飯店沒在怕

2019-11-29 14:52

板橋放送所好好拍 玩完順便遊耶誕城

2019-11-29 14:41

新北辦職訓課 身障遊民變身專業按摩師

2019-11-29 14:41

新北視障按摩職訓結訓 全市身心障礙者職訓就業率逾7成

2019-11-29 14:09

遊歡樂耶誕城順逛板橋放送所 白天晚上都好拍

2019-11-29 12:41

新北市府勞資爭議 增原住民語協助調解

2019-11-29 11:43
看更多

熱門文章

台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！

2019-11-29 14:44

影／曾只剩7塊錢帶幼子寒夜借光夜讀 愛心今狂湧地瓜媽

2019-11-29 17:34

商業區建停車場太可惜？彰化市公所第一停車塔案夭折

2019-11-29 21:25

台南玉井山區車禍這原因第一 將加強機動測速照相取締

2019-11-29 15:49

南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡

2019-11-29 14:06

基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久

2019-11-29 14:01

高市警發挺韓活動文 警：一時不察

2019-11-29 14:46

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26

傳指派羅吉祥妻是為還輔選人情 楊文科：不實指控！

2019-11-29 17:14

基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求

2019-11-30 09:35

90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊

2019-11-29 21:15

日本風車拉麵今夜基隆開賣100碗 童子瑋：那塊肉是極品

2019-11-29 15:57

金門智慧停車場正式啟用 楊鎮浯：各停車場全面收費

2019-11-29 18:19

「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了

2019-11-29 20:34

公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文

2019-11-29 22:48

陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36

鹿港欲設打鐵厝產業園區 富麗大鎮居民怒吼撤案

2019-11-29 20:52

遭諷苗栗國 議員要縣長簽不刪預算就獨立連署 縣長拒簽

2019-11-29 20:39

2020年飯店大戰打到中正區 老字號星級飯店準備迎戰

2019-11-29 17:50

通知單地址有誤 藍花蓮黨部暫緩懲處徐榛蔚等3人

2019-11-29 17:22

屏東縣第2選區立委激戰 周整合成功、蘇提告反擊

2019-11-29 16:26

最美鹿港龍山寺山門上漆修復 王惠美：要原汁原味

2019-11-29 14:08

影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝黃敏惠圓夢沒有遺憾

2019-11-29 17:43

廢棄車亂停、占停車位小心 基隆將開罰還以廢棄物清除

2019-11-29 21:16

北市列管49海砂屋 北投1案有公安疑慮將強拆

2019-11-29 17:12

台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明

2019-11-30 11:41

懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣

2019-11-30 07:57

全國商業類技藝競賽12月3日 桃園中壢高商登場

2019-11-29 17:49

不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行

2019-11-29 21:51

竹東鎮長賄選停職妻代理 民進黨批「吃相難看」

2019-11-29 15:02

選前超級周末 藍綠超級大咖紛到屏東搶票

2019-11-29 16:44

桃市本屆議會首例 山地原民議員陳榮基涉賄辭職

2019-11-29 16:03

選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受

2019-11-29 22:12

爭取新市政大樓千萬規畫費過關 林右昌：拚任內動工

2019-11-29 14:59

冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了

2019-11-30 09:56

古蹟修復流標連連...修復團隊壓力大 人才也斷層

2019-11-29 23:46

屏東巧克力屢拿金牌卻遭仿冒 縣長帶頭展成果防詐騙

2019-11-29 15:53

頭城鎮長曹乾舜遭押 鎮公所驚：鎮長請假但不知何事

2019-11-29 16:25

新店銀河瀑布仙氣繚繞 尋訪「水簾洞」

2019-11-30 00:33

高雄不廢搖滾遭抨 阿福：要給民眾DoReMi、沒有白藍綠

2019-11-29 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top