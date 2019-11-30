2019新北藥師佛文化節 佛系桌遊玩心靈饗宴

2019-11-30 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市2019藥師佛文化節今天在板橋第二體育館舉辦，集全國上百寺院、海內外上千位僧衆參與，齊修藥師法門，共授八關齋戒，新北市副市長謝政達也與信眾共同祝禱祈福。民政局表示，今年法會外場除了精心規畫「幸福限特批」個人專屬祝福卡片，更首度將有趣的「Q寶吉祥物」化成有趣的卡牌桌遊，讓更多年輕族群透過益智遊戲啟善，親近認識藥師佛。

慈法禪寺淨耀大和尚表示，新北藥師佛文化節已邁入第5屆，今年活動有三個主軸，分別為「內場法會區」、「外場活動區」及「網路雲端」祈福。其中「藥師祈福大法會」，除有來自世界各地道場、宗教團體及長老法師，並經網路募集百萬藥師經，千萬藥師咒集聚善能量，為全民祈福。

另外，今年場外活動區有「反毒宣導區」及「公益文創區」，除了可自行動手做手偶毛巾的親子體驗活動，還有結合佛法的文創桌遊等多元遊戲，讓各年齡層的孩子玩出興趣，又能學到正確人生觀及有趣的課程，孩子們都玩得不亦樂乎。

謝政達表示，新北市佛教徒超過百萬人，藥師佛為佛教三寶佛之一，是重要的宗教信仰。市府與慈法禪寺五度合作舉辦「藥師佛文化節」，活動每年帶動全台各寺院修持藥師法，更吸引上千名出家僧眾及信眾參與供燈祈願。今年除了結合雲端科技，也推出文創公益桌遊，讓不同年齡層的小朋友能從中找尋樂趣、自然接觸佛法向善。