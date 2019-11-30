石碇永定橋今起通車 舊橋將在12月底拆除完畢

2019-11-30 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



歷經近一年的復建工程，石碇區永定橋在今天正式通車，工務局養工處表示，新永定橋將有更寬廣的車道配置及更強韌的抗震能力，提供民眾更安全舒適的用路環境。而新橋通車後，舊橋也將封閉拆除，預計12月底拆除完畢。

永定新橋今天早上6點通車，已有車輛通行體驗舒適的新橋。圖／新北市養工處提供 分享 facebook

永定橋位於市道106線55公里處，是通往平溪與石碇間重要橋梁。養工處在去年3月執行橋梁檢測作業時，發現永定橋橋墩受損嚴重，且耐震能力不符合現今規範，因此在第一時間先完成橋墩臨時補強措施，並同時以最短時間完成新橋的設計、發包作業，展開復建工程。

養工處表示，由於石碇山區連日陰雨，為維護工程品質，必須在山區氣候放晴時才能鋪設瀝青，因此在昨天（29曰）晚間永定新橋橋面瀝青鋪設完成後，正式開放通車。

養工處說明，永定新橋上部結構為兩跨連續鋼箱梁，橋梁長度75公尺，寬12.5公尺，下部結構採用樁式橋台及單柱橋墩方式設置，配置雙向各一車道。除了在設計上減少橋墩數量，同時強化橋體結構，整體設計符合現行橋梁耐震規範設計規定。