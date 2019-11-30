親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

石碇永定橋今起通車 舊橋將在12月底拆除完畢

2019-11-30 12:43聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

歷經近一年的復建工程，石碇區永定橋在今天正式通車，工務局養工處表示，新永定橋將有更寬廣的車道配置及更強韌的抗震能力，提供民眾更安全舒適的用路環境。而新橋通車後，舊橋也將封閉拆除，預計12月底拆除完畢。

永定新橋今天早上6點通車，已有車輛通行體驗舒適的新橋。圖／新北市養工處提供
永定新橋今天早上6點通車，已有車輛通行體驗舒適的新橋。圖／新北市養工處提供
分享

永定橋位於市道106線55公里處，是通往平溪與石碇間重要橋梁。養工處在去年3月執行橋梁檢測作業時，發現永定橋橋墩受損嚴重，且耐震能力不符合現今規範，因此在第一時間先完成橋墩臨時補強措施，並同時以最短時間完成新橋的設計、發包作業，展開復建工程。

養工處表示，由於石碇山區連日陰雨，為維護工程品質，必須在山區氣候放晴時才能鋪設瀝青，因此在昨天（29曰）晚間永定新橋橋面瀝青鋪設完成後，正式開放通車。　　

養工處說明，永定新橋上部結構為兩跨連續鋼箱梁，橋梁長度75公尺，寬12.5公尺，下部結構採用樁式橋台及單柱橋墩方式設置，配置雙向各一車道。除了在設計上減少橋墩數量，同時強化橋體結構，整體設計符合現行橋梁耐震規範設計規定。

養工處補充，新永定橋啟用後，從今天起封閉舊橋進行拆除，並併同周邊環境進行復舊施工，全部工程預定在12月底結束，讓民眾在往來平溪與石碇地區時，有更安全的橋梁可以使用。

永定新橋今天早上6點通車，已有車輛通行體驗舒適的新橋。圖／新北市養工處提供
永定新橋今天早上6點通車，已有車輛通行體驗舒適的新橋。圖／新北市養工處提供
分享

平溪車道

相關新聞

黃信介逝世20周年 北市府承諾紀念廣場柯卸任前完成

2019-11-30 12:15

2019新北藥師佛文化節 佛系桌遊玩心靈饗宴

2019-11-30 13:05

邁入高齡社會 長庚科大建超擬真「長照人才培育基地」

2019-11-30 12:14

北市南門市場大樓改建12/1動工 112年1月初完工

2019-11-30 12:00

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26

招商達標 新北感恩 侯友宜：明年拚1500億

2019-11-30 00:13

打破迷思！科教館天空之橋 「木造不輸鋼」

2019-11-29 23:26

黃國昌力推賴嘉倫 以前是他跑金山萬里分身

2019-11-29 23:19

北市瘋耶誕！滿城燈海美翻 東區商圈、自來水園區賞燈樂

2019-11-29 23:19

公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文

2019-11-29 22:48

林昶佐萬華後援會成立 陳其邁重感冒也到場力挺

2019-11-29 21:46

張銘祐競總成立 蔡英文：明年全世界在看台灣有無決心

2019-11-29 21:43

張銘祐競總成立 游錫堃：民進黨贏得選舉台灣永續發展

2019-11-29 21:28

淡水鄧公里打造綠美化 居民種原生植物

2019-11-29 21:14

欽賢國中五十週年慶 邀校友加入漂書計畫

2019-11-29 21:13

鄧公國小接送區在對面 學童安全有疑慮

2019-11-29 21:12

石門環境健康講座 區長帶跳另類健康操

2019-11-29 21:12

造福偏鄉學童 三芝玉山圖書館啟用

2019-11-29 21:11

招商1千億提前達標 侯友宜感恩晚會喊明年目標1500億

2019-11-29 20:41

蔡英文板橋輔選 要民眾穿暖別感冒、健康去投票

2019-11-29 18:52

2020年飯店大戰打到中正區 老字號星級飯店準備迎戰

2019-11-29 17:50

冬茶正時節 來大遠百喝好茶、到茶鄉有吃又有玩

2019-11-29 17:38

北市列管49海砂屋 北投1案有公安疑慮將強拆

2019-11-29 17:12

國防大學理工學院盲人律師電影公播 軍民同歡

2019-11-29 16:55

竹痴陳清貴展出「百福巨竹圖2.0」竹姿百態各異

2019-11-29 16:02

響應台灣閱讀節 雲林縣推「你選書、我買單」

2019-11-29 15:43

衛生保健志工表揚大會 志工：施比受更有福

2019-11-29 15:38

淡水民權路排水改善工程施作 警方實施交通疏導措施

2019-11-29 14:59

中正區掀飯店大戰 老字號星級飯店沒在怕

2019-11-29 14:52

板橋放送所好好拍 玩完順便遊耶誕城

2019-11-29 14:41

新北辦職訓課 身障遊民變身專業按摩師

2019-11-29 14:41

新北視障按摩職訓結訓 全市身心障礙者職訓就業率逾7成

2019-11-29 14:09

遊歡樂耶誕城順逛板橋放送所 白天晚上都好拍

2019-11-29 12:41

新北市府勞資爭議 增原住民語協助調解

2019-11-29 11:43
看更多

熱門文章

台東女立委搭火車讓位給孕婦 網友讚：人美心美！

2019-11-29 14:44

影／曾只剩7塊錢帶幼子寒夜借光夜讀 愛心今狂湧地瓜媽

2019-11-29 17:34

商業區建停車場太可惜？彰化市公所第一停車塔案夭折

2019-11-29 21:25

台南玉井山區車禍這原因第一 將加強機動測速照相取締

2019-11-29 15:49

南迴公路馬拉松賽12月1日登場 交通管制措施看這裡

2019-11-29 14:06

基隆首件都更拉皮永隆大樓動工 林右昌：走9年真的太久

2019-11-29 14:01

高市警發挺韓活動文 警：一時不察

2019-11-29 14:46

注意！北市中山區明交管 駕駛改道行駛

2019-11-30 07:26

傳指派羅吉祥妻是為還輔選人情 楊文科：不實指控！

2019-11-29 17:14

基隆客運R82虧損縮減路線恐衝擊 平日增26班一解就醫需求

2019-11-30 09:35

90歲九宮部隊老兵來報到 金門老兵召集令31部隊全到齊

2019-11-29 21:15

日本風車拉麵今夜基隆開賣100碗 童子瑋：那塊肉是極品

2019-11-29 15:57

金門智慧停車場正式啟用 楊鎮浯：各停車場全面收費

2019-11-29 18:19

「館長」要來基隆開館？ 一張照片網友快爆動了

2019-11-29 20:34

公投被沒收 賴士葆、羅智強租公車廣告嗆蔡英文

2019-11-29 22:48

陳明文中埔鄉後援會成立 管碧玲助講、詹雅雯獻唱

2019-11-29 21:36

鹿港欲設打鐵厝產業園區 富麗大鎮居民怒吼撤案

2019-11-29 20:52

遭諷苗栗國 議員要縣長簽不刪預算就獨立連署 縣長拒簽

2019-11-29 20:39

2020年飯店大戰打到中正區 老字號星級飯店準備迎戰

2019-11-29 17:50

通知單地址有誤 藍花蓮黨部暫緩懲處徐榛蔚等3人

2019-11-29 17:22

屏東縣第2選區立委激戰 周整合成功、蘇提告反擊

2019-11-29 16:26

最美鹿港龍山寺山門上漆修復 王惠美：要原汁原味

2019-11-29 14:08

影／87歲日本阿嬤隻身來台尋友 感謝黃敏惠圓夢沒有遺憾

2019-11-29 17:43

廢棄車亂停、占停車位小心 基隆將開罰還以廢棄物清除

2019-11-29 21:16

北市列管49海砂屋 北投1案有公安疑慮將強拆

2019-11-29 17:12

台東火車站商店街低估租金？台鐵說：評審標一切透明

2019-11-30 11:41

懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣

2019-11-30 07:57

全國商業類技藝競賽12月3日 桃園中壢高商登場

2019-11-29 17:49

不廢搖滾演出名單惹議 高市觀光局：不意外、會如期舉行

2019-11-29 21:51

竹東鎮長賄選停職妻代理 民進黨批「吃相難看」

2019-11-29 15:02

選前超級周末 藍綠超級大咖紛到屏東搶票

2019-11-29 16:44

桃市本屆議會首例 山地原民議員陳榮基涉賄辭職

2019-11-29 16:03

選立委謠傳有「前金後謝」提告不起訴 他：不能接受

2019-11-29 22:12

爭取新市政大樓千萬規畫費過關 林右昌：拚任內動工

2019-11-29 14:59

冬季限定美景 台灣最大高山湖泊翠峰湖滿水了

2019-11-30 09:56

古蹟修復流標連連...修復團隊壓力大 人才也斷層

2019-11-29 23:46

屏東巧克力屢拿金牌卻遭仿冒 縣長帶頭展成果防詐騙

2019-11-29 15:53

頭城鎮長曹乾舜遭押 鎮公所驚：鎮長請假但不知何事

2019-11-29 16:25

新店銀河瀑布仙氣繚繞 尋訪「水簾洞」

2019-11-30 00:33

高雄不廢搖滾遭抨 阿福：要給民眾DoReMi、沒有白藍綠

2019-11-29 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top