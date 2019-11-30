黃信介逝世20周年 北市府承諾紀念廣場柯卸任前完成

2019-11-30 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



前民進黨主席黃信介逝世至今滿20周年，台北市長柯文哲去年在黃信介90歲冥誕時，承諾將在花博公園設立黃信介紀念廣場，原預計今年啟用開幕，未料因花博公園在國定圓山遺址範圍內，提案遭文化部駁回。對此，副市長蔡炳坤表示，將持續與中央協調，並承諾紀念公園會在柯卸任前完工。

為紀念黃信介對台灣民主自由的奮鬥與奉獻，柯文哲去年開始力推黃信介紀念廣場，但先前北市府提案卻被文化部遺址審議委員會擋下，因文化部正在制定國定圓山遺址保存計畫，考慮紀念廣場與圓山貝塚遺址範圍重疊，駁回此案。

北市府今上午在花博公園舉行「黃信介先生逝世20周年紀念記者會」，除柯文哲到場致詞外，積極提倡紀念廣場的台灣研究基金會董事長黃煌雄，和廣場設計人的前都發局長林洲民都現身會場，另邀集黃信介家屬一同出席。

柯文哲表示，黃信介過去就住在花博公園附近，這裡是黃經常運動、思考散步的地方，一旁的中山足球場也是民主運動聖地，才選此地設立紀念廣場。

對於文化部駁回北市府提案，柯文哲說，因為圓山遺址，所以文資委員對在這裡的建設存在很多疑慮，雖然當時市府一再強調不會挖到地面層以下，只會在地面層以上做空間的布置，不過因文資委員會一直有意見，目前這個計畫還暫停。

黃煌雄致詞時說，紀念廣場好像因為一些理由，所以耽擱了，「我們希望是耽擱，而不是停止或廢除」，廣場在設計上有林洲民專業的背景，整個環境對古蹟的影響，是林應有的素養，可以接受任何檢驗跟挑戰。

黃煌雄也說，他相信不用很久的日子，黃信介能夠成為國人不分黨派、所有同胞，共同尊敬的偉大政治領袖，只要這共識形成廣場就能水到渠成，「希望在北市府推動下廣場可以早日來臨」。

另外，林洲民解釋廣場設計概念，他找到黃信介講述名言「大家甲我鬥陣嗆前走！向自由走！向民主走！」的聲波，透過音波的高低來設計廣場。他說，民眾來這裡聽不到聲音，可是走動的時候能看到這個精神，精神是無限大的，是一個巨大無形的設計。

至於紀念廣場下一步何去何從，蔡炳坤表示，北市府會在保存計畫中表達意見，一旦文化部保存計畫完成，會送北市府都市計畫審議，接著再中央審議，進到都市計畫審議的同時開始設計規畫，這樣能縮短時間。