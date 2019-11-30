邁入高齡社會 長庚科大建超擬真「長照人才培育基地」

2019-11-30 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



台灣即將在民國115年邁入超高齡社會，為因應人口結構變化，高齡及長照產業成為近年國家政策推動的重點之一，長庚科技大學斥資7千6百萬經費打造擬真教學環境「高齡長照產業人才培育基地」，除培育自家學生外更和聖約翰科技大學、經國管理暨健康學院及亞東技術學院合作，讓學生參與產學合作，培育台灣優秀的長照人才。

高齡長照產業人才培育基地由教育部補助3千5百萬，學校自籌4千132萬，打造總面積459.83坪的空間，讓學生藉由科技去實作體驗，包括有沐浴床、移位板、高齡口腔照護模型、高齡照護懷舊療法設備等，讓學生動手操作累積實作經驗，還可穿上麻痺體驗服、失能體驗服，親身感受年邁時關節不易動彈、走起路來腳步沉重的感覺。

此外，高齡長照產業人才培育基地有不少亮眼的科技設備應用教學，如臨床技能中心和高齡暨健康照護管理系合作建構高齡情境教室，讓學生在擬真的教學環境中實際練習，還有桃園長庚失智症日間照護中心「長智園」與南亞光電合作設計具有調節老人身心功能的仿日照照明設備等。