北市南門市場大樓改建12/1動工 112年1月初完工

2019-11-30 12:00 中央社 台北30日電



南門市場10月熄燈改建，圖為攤商站在關起的市場大門合影。聯合報記者曾原信／攝影 分享 facebook

以販售南北熟食聞名的北市南門市場從10月7日起搬遷並暫停營業，原大樓規劃改建。台北市工務局今天說，南門大樓暨市場改建工程12月1日正式動工，預定民國112年1月初完工。

北市公有南門市場是政商名人、市民買年貨、嘗美食首選地點，市場匯聚大江南北家鄉味，但因大樓未符合現行耐震設計規定，混凝土氯離子含量偏高，為配合捷運萬大線工程，北市府規劃南門大樓暨市場改建計畫，攤商在10月7日搬遷至中繼市場。

工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，南門大樓暨市場改建工程12月1日動工，總工程費約新台幣26億8500萬元，預定112年1月初完工。南門市場的257個攤商可望在111年10月遷回。

新南門大樓占地3937平方公尺，將興建地下5樓、地上12樓鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約4萬6800平方公尺。南門市場位於地下2樓至2樓，3樓以上由北市府單位進駐，地下1樓則與捷運萬大線共構成為出入口。

工務局規劃，新南門大樓以「台北的心跳」為設計理念，強調市場動線、視線跟城市連結，大樓引入自然光，創造明亮穿透空間並設有休息空間，外型極為現代。

新工處說明，新南門大樓採逆打工法，具有縮短工期優勢，可讓攤商提早搬回市場，也能降低施工期間噪音、粉塵等公害，至於里長及里民在施工前說明會提出的建議，會配合檢討後納入大樓設計，盼讓新南門大樓貼近在地文化及便民。