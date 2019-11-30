懷念九份老街木屐聲 重現老戲院看戲時光陳亞蘭打頭陣

2019-11-30 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



歌仔戲的經典小生陳亞蘭，率領她的歌仔戲團到昇平戲院演出自製戲劇「黑家店」打頭陣，讓大家回味以前搶著進戲院看戲的榮光。圖／新北市立黃金博物館提供 分享 facebook

為重現老戲院看戲的美好時光，新北市立黃金博物館舉辦「歌舞昇平—老戲院影劇派對」系列活動，邀請多元的音樂、戲劇等演出，期待讓大小朋友看見昇平戲院豐富有趣的多面樣貌。昨由歌仔戲的經典小生陳亞蘭，率領她的歌仔戲團到昇平戲院演出自製戲劇「黑家店」打頭陣，讓大家回味以前搶著進戲院看戲的榮光。

耆老回憶往昔時光，在輝煌的採金時期，昇平戲院的表演節目檔期滿滿，是九份的娛樂中心。系列活動由館長洪嘉駿、陳亞蘭等起敲響銅鑼揭開序幕。館長洪嘉駿表示，老戲院承載著許多人的回憶，早期的戲院和現在的電影院有很大的不同，不只有電影的播映，像昇平戲院節目滿檔時期，就是以歌仔戲為主，還有布袋戲、新劇等。

夜晚九份老街上此起彼落的木屐聲，廣場上的嘈雜人聲，通宵達旦的酒樓，都是九份長輩們最鮮明的記憶。這次「歌舞昇平」展演活動，將帶領遊客重溫老戲院看戲的美好時光，來九份，除了逛老街、吃芋圓，還可以很藝術、很文青。

陳亞蘭歌仔戲團正在紅樓演出的自製大戲「黑家店2追殺萬古流芳」首次移師外地演出。陳亞蘭與歌仔戲團還特別現場傳授新北市立黃金博物館長洪嘉駿歌仔戲身段，讓大家有機會現場一睹陳亞蘭老師經典小生的風采。

陳亞蘭表示，受恩師楊麗花所託，把歌仔戲傳承下來培育人，希望在傳統裡面加入一些現代的趣味元素，黑家店系列的劇情能與觀眾互動， 超新鮮的體驗帶給觀眾有別於傳統歌仔戲的不同感受。

在距離昇平戲院200公尺外的「五番坑公園」舉辦戶外電影院，播映經典國片。五番坑公園原為九份金礦坑出口，是可以眺望黃金山城聚落夜景的私房景點。在美麗的夜景中欣賞露天電影，別有一番滋味，金礦礦坑的溫度大多維持在18-20度間，在礦坑前看電影、賞夜景記得帶件毯子來！博物館準備了舒適的躺椅，座位有限，歡迎有興趣的民眾提早到場候位，在月光下欣賞經典國片，細細品味復古九份。