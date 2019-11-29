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黃國昌力推賴嘉倫 以前是他跑金山萬里分身

2019-11-29 23:19聯合報 記者游明煌／即時報導

時代力量第12選區立委參選人賴嘉倫金山萬里競選總部今天下午成立，立委黃國昌將點光筆交給賴嘉倫，賴嘉倫替選舉吉祥物達摩不倒翁點光，象徵前途一片光明。黃國昌力推賴嘉倫，指以前是他跑金山萬里的分身，最熟悉地方。

黃國昌説，過去4年他非常支持金山萬里的建設，所以當新北市前市長朱立倫跟他請託，拜託前瞻預算，他二話不說就協調相關部會，讓預算順利通過。

賴嘉倫表示，4年前他在立委選舉時，就是負責金山萬里這區，4年來他在國會裡面為守護大家努力的稅金，用力打拚。在中央監督政府的施政，也替地方爭取權益。

他説，在核一、核二發生跳機時，團隊第一時間處理，62水災時，狂風暴雨造成金山萬里對外交通中斷，團隊努力爭取核災疏散道路的增闢，而在大雨造成金山萬里土石崩害時，也在第一時間處理。也解決萬里翡翠灣國有土地違法占用問題，促成發展文化觀光帶，尤其在活化金山部分，也協助新北市政府爭取到 2.25億的補助。他可以很驕傲的跟鄉親交代，過去4年他所作所為，無愧於心。

決策委員曾威凱表示，他是基隆人，跟地方非常有感情，時力推出的人選，不但對地方有感情，更有實踐的能力，是上上之選。

立委邱顯智則以自身經驗推薦賴嘉倫，認為賴嘉倫無論在法案推行、制度設計，非常有一套。立委白卿芬說，她從4年前立委選舉時，就認識嘉倫，賴嘉倫最大的缺點就是太老實，做過的事情不好意思讓別人知道，這次再推出政見時，如果做不到，他就不敢點頭。

時力秘書長吳佩芸、議員簡智翔、吳韋達等人，從感性與理性的角度推薦賴嘉倫，誠懇踏實，遇到事情又勇於往前衝。

黃國昌力推賴嘉倫 ，以前是他跑金山萬里的分身。記者游明煌/攝影
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黃國昌力推賴嘉倫 ，以前是他跑金山萬里的分身。記者游明煌/攝影
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賴嘉倫萬里金山

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