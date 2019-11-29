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立委參選人財產申報 「虧雞福來爹」林義豐身價驚人

香港區選後的下一步：「正當性」的守護與挑戰

林昶佐萬華後援會成立 陳其邁重感冒也到場力挺

2019-11-29 21:46聯合報 記者郭頤／台北即時報導

林昶佐今晚在萬華福德宮舉行「蔡英文、林昶佐艋舺後援會成立大會」，並邀陳其邁和林佳...
林昶佐今晚在萬華福德宮舉行「蔡英文、林昶佐艋舺後援會成立大會」，並邀陳其邁和林佳龍到場助講，陳其邁更是抱病到場力挺。記者郭頤／攝影
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行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍今晚造訪萬華福德宮，替積極爭取連任的立委林昶佐站台加持，由於選區選情緊繃，陳其邁和林佳龍也在台上懇請民眾唯一支持林，並稱林在蔡英文總統最困難的時候站出來力挺，民進黨欠林一個人情，中正、萬華鄉親一定要讓林順利連任。

林昶佐今晚在萬華福德宮舉行「蔡英文、林昶佐艋舺後援會成立大會」，雖然現場一度飄起小雨，仍有近500名群眾到場支持，林昶佐也邀請陳其邁和林佳龍到場助講，其中，陳其邁更是抱病到場，陳說「兄弟昶佐要選舉，不來相挺我過意不去。」

林佳龍致詞時說，他認識林昶佐超過15年，知道林是很在意台灣主體性的人，所以4年前林決定參選，他也跟著車隊來萬華繞了好幾圈，他也說，林能夠放下過去成就投入政治，讓一路走來相挺的他相當驕傲，「政治是惡水，但你不進來，就永遠都是原來的人來決定我們的命運」。

林佳龍也呼籲選民，希望大家不要因為蔡英文的民調領先就鬆懈，一定要蔡英文一票、林昶佐一票，兩人一起贏。

身負重感冒也要到場相挺的陳其邁說，自己已一個星期沒助選，「但我兄弟昶佐要選舉，不來相挺我過意不去」，他說，林昶佐在去年台灣情勢最困難、最需要團結的時候，把個人前途放一邊、台灣前途放前面，這麼堅持台灣價值、堅持理念的立委已非常少見，中正、萬華這一區是重中之重，希望大家一定要把最有戰力的林留在立院。

林昶佐則說，國民黨提名吳斯懷這種媚共的將領，令社會譁然，但這些高官將領媚共的行為不是一天兩天的事，對手林郁方身為國防軍系立委，卻對這種情況從未試圖遏止，相較之下，他當選之後，與許多立委合作推動國安法修法、兩岸條例修法，嚴懲這些媚共高官將領，阻擋中國滲透，希望大家能繼續支持他在立法院，繼續顧台灣、護主權。

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