張銘祐競總成立 蔡英文：明年全世界在看台灣有無決心

2019-11-29 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市第十一選區民進黨立委參選人張銘祐今天在新店北新藝術廣場旁舉辦聯合競選總部成立大會，總統蔡英文站台致詞時表示，過去3年，中國對台灣文攻武嚇，蔡英文沒有退讓，明年1月11日全世界都在看，看台灣人有無保護國家的決心，面對中國打壓，台灣人要有志氣，不能屈服。

張銘祐競總今天成立，行政院前院長游錫堃、民進黨主席卓榮泰等人均到場站台，蔡英文表示，張銘祐在新店這個困難選區，代表民進黨來選立委，大家也看過張銘祐在政論節目上口才很好，是戰將級，他會替大家爭取最大權益，要將有戰鬥力的年輕人送入立法院，張銘祐自己有3個小孩，新竹市長林智堅也有3個小孩，市長做得很好，因為他有小孩所以知道年輕父母的需求，讓張銘祐進入國會爭取權益，解決少子化的問題，讓人口成長國家才會穩定，蔡英文也提0到6歲的育兒津貼，會從每月2500元增加到5000元，減輕年輕父母的負擔。

蔡英文說，張銘祐沒有當選也不算贏，一定要兩個人都當選才是贏，蔡英文接著也為自己拉票，他細數任期內政績，歷任總統不敢做的他都做了，包含右脫腸照轉型正義等等，未來4年經濟一定會更好，改革要繼續。

蔡英文指出，過去3年，中國對台灣文攻武嚇，蔡英文沒有退讓，台灣經濟愈來愈強，民主沒有倒退，現在的局勢對台灣是挑戰性很高的局勢，總統不能選錯，要選堅定維護國家主權的總統，要選可以帶領人民、集結國家力量保護這個國家，明年1月11日全世界都在看，看台灣人有無保護國家的決心，面對中國打壓，台灣人要有志氣，不能屈服。