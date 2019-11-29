張銘祐競總成立 游錫堃：民進黨贏得選舉台灣永續發展

2019-11-29 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市第十一選區民進黨立委參選人張銘祐今天在新店北新藝術廣場旁舉辦聯合競選總部成立大會，行政院前院長游錫堃前來站台，游錫堃致詞時表示，2020大選是關鍵之戰，如果民進黨贏得選舉台灣就能永續發展，輸的話就沒了。也懇託鄉親再給蔡英文4年打拚。記者江婉儀／攝影 分享 facebook

新北市第十一選區民進黨立委參選人張銘祐今天在新店北新藝術廣場旁舉辦聯合競選總部成立大會，行政院前院長游錫堃站台，游錫堃致詞時表示，2020大選是關鍵之戰，如果民進黨贏得選舉台灣就能永續發展，輸的話就沒了。也懇託鄉親再給蔡英文4年打拚。

游錫堃表示，新店是艱困選區，在這裡看到很多人他非常感動，在2014年他代表民進黨參選新北市長，對上當時的人氣王新北市前市長朱立倫，自己休息21年沒有選舉，加上離開家鄉宜蘭來選，雖然沒上但差距只有2萬票，有人問說為什麼拿那麼多票，因為那時有新店人對他的疼惜，他感激在心，也藉這個機會表達謝意。

游錫堃說，小時候常聽到「台灣人出頭天」這句話，大概是228事件後才有這句話，但從228到現在經歷數10年，台灣都還不是一個主權國家，中間還發生不少抗爭事件，這是一場戰爭，2020大選是關鍵之戰，想到香港反送中跟新疆等地區，如果民進黨贏得選舉台灣就能永續發展，輸的話就沒了。

游錫堃說，張銘佑19歲就北上打拚，任職媒體人、電視評論員，相信未來會是國會最優秀立委之一，談到許多人質疑蔡英文不是好的領導人，游錫堃解釋，雖然蔡英文上任前2年在內政上不熟悉，但現在越來越上手，再給她四年會做得很好，在外交方面，現在台美關係是40年來最好，他打成績100分，為了讓台灣越來越好，希望大家讓外交100分、內政順手的蔡英文高票連任。游錫堃也說，政黨票也要投給民進黨，身為不分區立委之一，他才有機會進立法院跟張銘祐當同事。

張銘祐致詞時表示，他不是含著金湯匙出生，不是年輕就當民代、連任好幾屆立委，他願意出來選讓地方建設再提升，也希望在座的民眾幫他拉票，讓大家知道有個年輕人在為新店打拚。