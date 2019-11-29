招商1千億提前達標 侯友宜感恩晚會喊明年目標1500億

2019-11-29 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市政府今年招商目標1000億提前達標，目前落實投資38家、金額達到1099億元，為全新北市帶來超過2萬5000個就業機會，今晚在板橋希爾頓酒店舉辦招商成果感恩酒會，約有60家包括受服務中的廠商受邀。新北市長侯友宜更在酒會上承諾，明年以1500億為招商目標。

侯友宜表示，「台灣的未來在於自立自強、經濟發展」，新北市是帶動全台經濟發展的指標。他也說，要打團體戰，不要打個人戰，更說自己不談政治，拚好市政。侯友宜除了感謝企業共襄盛舉，也特別感謝市府團隊、經發局長何怡明，他笑說基層不要怨局長，都是侯友宜的錯，給局長和基層很大的壓力。

何怡明表示，今年4月15日的新北產業投資誓師大會上，市府希望1年內達成1000億元投資目標，在全體努力下，10月底就提前達標。很大原因是都會區立體化中央法規的鬆綁，搭配招商一條龍申請迅速，也感謝廠商非常配合，還有廠商暖心說要盡早送件，讓市府早點達標。

經發局指出，落實投資的38件都是「有名有姓」，至少通過建照取得或工業區立體化審查等關卡，有些已經興建中。產業屬性分布包括電子資通訊及半導體、民生化工、金屬機電、商辦、物流產業及飯店商場進駐等。

經發局表示，市府招商一條龍專案至少與經濟部投資業務處等10個單位合作，列案服務155件民間投資案，其中板橋、泰山及新莊區投資金額都突破百億元。在就業機會上，為全新北市帶來超過2萬5000個就業機會，達到目標的2倍以上。