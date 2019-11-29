造福偏鄉學童 三芝玉山圖書館啟用

2019-11-29 21:11 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



「玉山黃金種子計畫」改造三芝國小圖書館，未來要培養孩子的閱讀興趣，更要肩負社區照顧的責任。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 「玉山黃金種子計畫」改造三芝國小圖書館，今(29)日在副市長謝政達、教育局長及玉山銀行長官見證下啟用，9年來新北市成立了12座的玉山圖書館，而三芝國小圖書館堪稱是全台最大的玉山圖書館，未來要培養孩子的閱讀興趣，更要肩負社區照顧的責任，讓更多民眾接觸閱讀、愛上閱讀。

新北市副市長謝政達說，小時候在花蓮唸書，都沒有這麼好的圖書館，現在看到資源這麼豐富的玉山圖書館，真的很羨慕，期待三芝國小的孩子都可以好好珍惜培養閱讀的習慣與興趣，也期許三芝國小要善用這樣的資源，規劃多元的課程，讓玉山圖書館發揮更多的價值。

玉山金控董事長沈金水指出，改造後的三芝國小圖書館，充滿繽紛、明亮、童趣元素，而裝飾中還帶有三芝在地特色水車與梯田，另外三芝國小的特色社團布袋戲、舞獅也納入設計，而玉山銀行的粉、綠、藍、黃也是裝飾的重點，期待這一座堪稱全台最大的玉山圖書館，除了能夠培養孩子的閱讀興趣，作為未來展能的基礎，更要肩負社區照顧的責任，讓更多民眾接觸閱讀、愛上閱讀。

對於圖書館改造啟用，最開心的就是學生，為此孩子們還手作充滿感謝的卡片送給貴賓，而玉山志工基金會本次也捐贈1000本的新書，將來每兩年一次再提供新書500本，協助偏鄉校園充實圖書館藏與提升視聽軟硬體設備，要讓圖書館發揮多元功能，讓三芝區的孩子、親子甚至是社區民眾都能夠感受到閱讀的幸福。