冬茶正時節 來大遠百喝好茶、到茶鄉有吃又有玩

2019-11-29 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市農業局與板橋大遠百11月29日至12月1日聯合舉辦茶席品嘗會，由6位製茶廠代表現泡冬茶，讓民眾一品新北各類特色茶風味，農業局表示，今年也推出5大旅遊路線，讓民眾在冬茶期間可以走遍坪林茶區各大旅遊秘境。

新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元，不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續9屆奪得全國製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定，是名副其實的「冠軍茶鄉」。

農業局表示，在今天的記者會上，製茶代表與新北市長侯友宜一起茶樹上掛上冠軍小卡，象徵著新北市出產的茶品品質、安全、技術都是冠軍。這次邀請6位4、5星級製茶廠代表到板橋大遠百9樓威尼斯廣場擺設茶席，從11月29日至12月1日下午2至4點及晚上7至9點，讓來大遠百購物的民眾可以一品新北各類特色茶風味。

另外，今年也首次推出5大旅遊路線，讓民眾在冬茶期間可以走遍坪林茶區各大旅遊秘境；坪林產地在12月7、8、14、15日安排「茶鄉一日遊-暢遊5大小旅行路線」、「茶事體驗營」、「大型流水麵線體驗」、「復古人力車遊坪林」等一系列活動，讓來坪林的遊客有吃又有玩；在12月21、22日也舉辦消費地展售會，在捷運善導寺站旁的希望廣場也買的到新北好茶。