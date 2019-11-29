北市列管49海砂屋 北投1案有公安疑慮將強拆

2019-11-29 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



台北市政府都發局今日召開「都更危老2.0記者會」，會中宣布目前列管的49處海砂屋，有一處北投區大度路3段有一案海砂屋案件計24戶須強制拆除，另有2處有公安疑慮，將進一步辦理強制鑑定。

近年地震頻繁，海砂屋的結構狀態每況愈下，都發局長黃景茂表示，都發局已邀集建築師、土木技師及結構技師等三大公會，研議訂定「台北市高氯離子混凝土建築物優先強制拆除原則」，明定海砂屋須強制拆除的判定標準。

黃景茂說，基於公共安全考量，建管處自108年9月6日起陸續針對目前列管已逾3年尚未自行拆除的海砂屋，會同三大公會進行現勘評估，凡有潛在結構危險者即強制鑑定，若鑑定結果達「傾頹或朽壞而有危害公共安全須立即拆除」將安排強拆。

據建管處調查，目前列管的49戶海砂屋中，北投區大度路3段有一案海砂屋案件計24戶須強制拆除，另有2件須進一步辦理強制鑑定，包括士林區天母東路91巷，計30戶；信義區松山路，計35戶。黃景茂說，至於其他列管中的海砂屋，都更工作站會加強輔導早日促成參與都更重建。

建管處長張明森表示，目前全市危老重建計畫已核定107件，分析目前本市已核准的案件，為數最多的行政區是中山區（計15件，佔14％），其次是大安區（計14件，佔13.1％），案件量最少的是信義區（計2件，佔1.9％）。再者，位於住宅區的比率佔59.8％，商業區佔34.6％。申請容積獎勵值達上限40％的案件約佔46.8％，而申請容積獎勵值低標20％以下者約佔16.8％。另外，土地屬單一產權的案件佔51.4％，而建築物屬單一產權的案件約佔46.7％。

記者詢問，列管49戶海砂屋是否有年限要全數拆除？建管處使用科長陳建銘僅表示，依規定列管個案2年要停止使用、3年要自行拆除改建，往後會繼續請3大公會協助，海砂屋若有危險狀況還是會進入強致災除作業。