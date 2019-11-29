頭城鎮長曹乾舜遭押 鎮公所驚：鎮長請假但不知何事

2019-11-29 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜昨天因涉案遭新北地檢署傳喚，昨晚由檢方向新北地方法院聲押獲准。

「不知道發生什麼事，應該連鎮長本人都很驚訝！」頭城鎮公所人員表示，因今天有「山海饌─頭城小吃美食節認證」頒獎典禮的記者會，昨天還與鎮長商量用什麼橋段，今天鎮長請假未出席，根本不知道發生什麼事。

對於曹乾舜被捲入何案？目前由廉政署、新北市檢方偵辦中，不過，相關人員指出，今年9月間，曹乾舜就曾遭廉政署與檢方傳喚，調查更換LED工程等案，最後無保請回。