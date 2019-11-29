竹痴陳清貴展出「百福巨竹圖2.0」竹姿百態各異

2019-11-29 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



書畫家陳清貴12月8日至22日將在台北中正紀念堂舉辦個展，展出全長210公尺的「百福巨竹圖2.0」，今天先在中山工商舉行預展記者會。畫中竹姿百態各異，觀眾遠看如入竹林，彷彿身處翠竹夜露之澤潤，近看則見精巧竹葉趣意，筆觸於祥和中帶出剛勁柔韌。

陳清貴雅號「千竹居主人」，繪畫功力超過一甲子，藝術界朋友稱其為「一代竹痴」。陳清貴師承畫竹名師王瑞琮，畫竹數十載仍精勤不輟，畫風隨年紀增長而昇華，去年她完成畢生最大幅畫作，在台北國父紀念館展出總長70公尺的「百福巨竹圖」，獲得佳評，今年將於中正紀念堂展出最新的三百連屏巨作，全長210公尺，氣勢更加磅礡。

陳清貴今天在中山工商舉行預展記者會，讓外界一窺她即將展出的三百連屏巨作精華版。董事長陳國清、校長林昭億、高雄市理事長協會主席蔡嘉琛、林壽泉、林振豐、廖火煌、秦光武、林娜、于玉萍、宋耀偉等重量級藝文界人士出席。

這次的「百福巨竹圖2.0」總長210公尺，由70公分x135公分的三百幅連屏組成，竹姿百態各異。遠看如入竹林，彷彿身處翠竹夜露之澤潤，聆聽風拂竹梢，耳聞清脆敲對之聲，墨色濃淡呈現斑斕竹影，氣勢萬千。近看則見精巧竹葉趣意，筆觸於祥和中帶出剛勁柔韌，充分展現陳清貴數十年沉著洗鍊的畫竹功力。