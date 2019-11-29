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響應台灣閱讀節 雲林縣推「你選書、我買單」

2019-11-29 15:43聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

響應國家圖書館舉辦「台灣閱讀節」，雲林縣政府規畫一系列推廣閱讀活動，即日起文化處圖書館大廳舉辦實體書展「你選書、我買單」，於由讀者現場選書並推薦，被推薦的書籍由縣府預算採購作為館藏供讀者借閱，豐泰文教基金會也致贈80套文學大師黃春明的歷年創作贈予縣內各鄉鎮及國高中職和大專院校的圖書館。

豐泰文教基金會響應台灣閱讀節活動，為讓年輕學子也能飽讀台灣文學經典，特別挑選文學大師黃春明的歷年創作，贈予雲林縣內各鄉鎮及國高中職和大專院校的圖書館，期盼學子進入黃春明多采多姿的文學世界，藉此感受他深具人文視野及鄉土關懷的豐沛創作能量。

縣長張麗善表示，相信孩子們看到這些書就非常開心，這些書可以增加學生的文學底蘊，也培養孩子的閱讀興趣，感謝豐泰文教基金會長年以來，無論在雲林縣各項活動包括藝文活動、體育賽事、馬拉松，都不遺於力協助雲林縣政府。

文化處長陳璧君表示，即日起至12月1日縣府舉辦實體書展「你選書、我買單」，文化處圖書館大廳展示新書及得獎書等約750冊，由讀者現場選書並推薦，被推薦的書籍由縣府預算採購作為館藏供讀者借閱；11月30日有「大家一起來說故事比賽」，另有「Read Me a Story 英文故事派對」，以聖誕節慶為主軸，引導親子互動，增進小朋友的英語理解力與閱讀力。詳細活動內容可上雲林縣政府文化處官網查詢。

響應國家圖書館舉辦「台灣閱讀節」，雲林縣政府規畫一系列推廣閱讀活動，即日起文化處...
響應國家圖書館舉辦「台灣閱讀節」，雲林縣政府規畫一系列推廣閱讀活動，即日起文化處圖書館大廳舉辦實體書展「你選書、我買單」，於由讀者現場選書並推薦，被推薦的書籍由縣府預算採購作為館藏供讀者借閱。記者陳雅玲／攝影
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響應國家圖書館舉辦「台灣閱讀節」，雲林縣政府規畫一系列推廣閱讀活動豐泰文教基金會...
響應國家圖書館舉辦「台灣閱讀節」，雲林縣政府規畫一系列推廣閱讀活動豐泰文教基金會也致贈80套文學大師黃春明的歷年創作贈予縣內各鄉鎮及國高中職和大專院校的圖書館，縣長張麗善（後排右三）感謝豐泰文教基金會，也鼓勵大家多閱讀。記者陳雅玲／攝影
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圖書館黃春明親子

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