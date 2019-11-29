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衛生保健志工表揚大會 志工：施比受更有福

2019-11-29 15:38聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北市衛生局包含12區健康服務中心、公私立醫療院所及民間團體等99個運用單位，約有1萬3700位志工為民眾服務，衛生局今上午舉辦「108年度台北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會」，副市長黃珊珊也赴現場表達感謝，共頒發60組衛生保健志工及團隊楷模獎、30位長照關懷志工，肯定志工團隊的貢獻。

衛生局長黃世傑表示，台灣正邁向超高齡社會，高齡長者豐富的人生閱歷更是我們珍貴的資產，衛生局除了建構完善的長照體系及資源外，更鼓勵長者奉獻人生智慧，運用自身專業幫助他人，一同加入志願服務的行列，守護市民健康活出精采的第二人生。

現年92歲的志工杜張瑤珍，自民國85年成為第一批台大醫院緩和醫療病房志工，至今服務長達23年，杜張瑤珍表示，因認同安寧緩和善終精神，在丈夫癌症往生後，化淚水為力量投入志工行列，「讓病人善終就是最大的福報」，也將對親人的思念轉化成對病人的關懷。

另外，在松山區健康服務中心擔任長照志工的廖樹永，15年前因罹患淋巴癌而從職場退休，在接受治療、調整身心後選擇投入志願服務，未料4年前癌症復發，經過休養，在身體狀況允許下，堅持再次投入志願服務行列，並在志工服務中體會到「施比受更有福」的意義。

衛生局自88年起創設長照關懷志工，以提供長照需求者電話問安關懷、陪同就醫，減輕家庭照顧者的身心壓力為目的，無論在社區、醫療院所或民眾家裡，都有機會看到衛生保健志工服務的身影。

北市衛生局今上午舉辦「108年度台北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會」...
北市衛生局今上午舉辦「108年度台北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會」，副市長黃珊珊也赴現場表達感謝，共頒發60組衛生保健志工及團隊楷模獎、30位長照關懷志工，肯定志工團隊的貢獻。圖／北市衛生局提供
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衛生局長照癌症

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