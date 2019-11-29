遊歡樂耶誕城順逛板橋放送所 白天晚上都好拍

2019-11-29 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



板橋放送所有休閒搖椅，以及超大的留聲機裝置藝術與像魔術方塊的匹配所建築，都是文青最愛的拍照景點。圖／新北市民政局提供 分享 facebook 新北歡樂耶誕城從11月15日開城後每天吸引許多民眾前來拍照打卡，特色燈區和精彩活動讓整個新板特區越夜越美麗、熱鬧。位在會場附近的板橋放送所戶外園區，大面積綠地就像新板特區後花園，加上周邊美食店家集中，在地里長推薦，大家可以白天逛園區、吃美食，晚上玩歡樂耶誕城，享受日夜拍好拍滿的快感。

國泰里長陳宗修表示，板橋放送所位於民族路旁，範圍廣達1.7公頃，原為板橋地區4座廣播發射站之一，已有80多年歷史，因封閉閒置多年，經地方民代和國泰里及周邊多位里長、地方人士積極爭取保留，相關會議及現地會勘協調不下十次，終獲指定為市定古蹟並修復及活化成大型休閒遊憩場所，園區不但有廣大綠地，還有以倉庫、車庫改成的展演空間。

陳宗修說，這裡也有休閒搖椅，以及超大的留聲機裝置藝術與像魔術方塊的匹配所建築，都是文青最愛的拍照景點，還有小朋友愛的不得了的「大腳印沙坑」，總是充滿歡笑聲，許多家長都特別來此蹓小孩、坐搖椅享受悠閒。

另外，放送所周邊美食店家集中，有隱身在國泰市場內銅板價就可以吃到的52平價小吃滷肉飯、民族路上老字號的三豐芋冰城，區運路也有不少特色平價餐廳，客家菜、外省料理、雲南美食、台菜餐廳等，都是老饕們尋找美味的好去處。