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北市停車格地磁「不智慧」 議員批還繼續增設

2019-11-28 23:18聯合報 記者郭頤／台北報導

北市約有6600停車格設有地磁。 圖／北市交通局提供
北市約有6600停車格設有地磁。 圖／北市交通局提供
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北市交通局9月在中正區、大安區推出智慧停車收費區，將2237個汽車停車格加裝地磁設備，自動感應車輛進出時間，除可提供車位即時資訊外，還有智慧停車單供智慧支付，但議員鍾小平說，地磁問題早已為人詬病，既無法辨識車牌，也不能讓車主現場刷悠遊卡付費，毫無智慧功能。

北市目前共有約4萬7千個路邊汽車停車格，其中約有6600格設有地磁，除9月推出的智慧停車區外，原還有4300多格僅單純提供車位即時資訊。

鍾小平說，停管處在中正、大安區停車收費勞務委外廠商裝設2200多個地磁，標榜智慧停車管理，但啟用後批評不斷，像是超收停車費、App尋找車位不準度高，習慣現金繳費的民眾更是不便，新版智慧停車單無法直接在超商櫃檯繳費，還要到操作多媒體機印出單據，才能付費。

鍾小平說，先前議會總質詢就要求台北市長柯文哲檢討地磁，柯答應要檢討，但現在還未完成檢討，停管處竟仍準備繼續增設地磁。

停管處主秘張仲杰回應，地磁最主要提供民眾即時停車位資訊，因廠商認為地磁有助於開單效率，停管處才同意廠商出資設置，未來如果非同一廠商得標，拆除地磁的費用也將由廠商負責。

張仲杰也說明，中正，大安智慧停車區的地磁是改良版，有別於先前原有的4300多個地磁，準確率提高許多，能精確感應車輛進出時間，未來還有廠商預計再設3000多個。他強調，地磁或許不是最智慧的選擇，但最符合目前的經濟效益。

鍾小平北市柯文哲

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