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國家生技研究園區聯外道路審議通過 擬113年通車

2019-11-28 19:51中央社 台北28日電

北市都市計畫委員會今天審議通過國家生技研究園區聯外道路計畫案，後續交付內政部審查。北市府工務局表示，若審查順利，預估聯外道路可望在民國113年完工、通車。

依工務局提供都委會資料，位於中央研究院旁的國家生技研究園區去年10月啟用，預估約2000人陸續進駐，可能增加忠孝東路7段及研究院路一段周邊交通流量。居民曾擔憂園區啟用後，若未規劃聯外道路，將影響當地交通。

北市都委會今天審議國家生技研究園區聯外道路案（南港隧道案），委員認為聯外道路開通後，應能減緩忠孝東路7段及研究院路一段附近交通狀況，並建議隧道內不用設置人行道且可拓寬道路，也詢問關於徵收私人土地狀況。

北市副市長、都委會主席彭振聲表示，私人土地擬以市價徵收，會先由地政局協助評估價格。新工處補充，經詢問環保署，此案不需辦理環評。都委會最後決議通過。

依工務局資料顯示，聯外道路計畫起點為忠孝東路7段和興中路口，經國家生技研究園區，研究院路一段130巷為終點，起點鄰近南港車站；聯外道路總長度約824公尺，包含平面道路及隧道，隧道全長約716公尺，總工程費新台幣13.29億元，分別為用地取得費1億元、工程費12.29億元。

工務局指出，此計畫案經北市都委會審議通過後，後續交付內政部審查，可望在明年通過，預估113年9月能完工、通車，總工程費由內政部營建署編列，採專案全額補助。

北市生技內政部

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