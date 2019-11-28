新北林口區業者住宅區種太陽光電 民眾抗議反彈

2019-11-28 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北林口區有業者近期在住宅區正中央施工地面型太陽光電，遭到地方民眾反彈，新北市議員蔡淑君找來新北經發局等單位，以及立委呂孫綾服處副主任到場會勘，經發局指出，太陽能發電免實施環境影響評估，但民眾有疑慮，將請經濟部能源局釋疑。

業者表示，此案場為地主邀請本企業協助太陽能發電設備設置，在考量配合政府綠能政策，而且確保符合法令下協助設置太陽能發電設備；對於居民的意見，將再與地主商議討論，立場持善意且開放。

林口興林路與興林路221巷ロ，原本一整塊綠油油的地，如今卻成為一整塊黃土地，原來是有業者要將該私有地打造成太陽能發電廠，附近住戶則拉起布條抗議，寫著「反對住宅區種電」。

蔡淑君指出，該地區為住宅區，業者卻在住宅區中央設立地面型太陽能發電設備，民眾像她反映認為會有光害等狀況，不過太陽能不需要環評，因此業者在該私有土地持續設立太陽能發電，造成當地的民眾困擾，且會勘完業者還持續施工。

新北經發局長何怡明說，根據規定太陽能等再生能源設施，免實施環境影響評估，但此案在第一種住宅區，附近皆為住宅，已經要求業者先停工，今也會發公文給業者，未來若繼續施工將研擬相關行政裁罰。