南市校園屋頂光電 3年後回饋金逾1千萬

2019-11-28 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／台南即時報導



台南市教育局推動校園屋頂設置太陽能光電，今年度和大同公司合作，3年內要在56校完成太陽能板鋪設，回饋金將超過1千萬元。另有35所學校也將與民間合作設置太陽光電風雨球場，最近將公開標租，創造三贏。

發展陽光綠能是台南市政府重要政策，而且多年推動有成。教育局長鄭新輝昨天表示，台南在各縣市中日照最長，也最適合發展太陽能。今年由大同公司承攬校園屋頂設置太陽光電，3年內陸續在56校、163棟校舍，鋪設太陽能板，總發電量超過1萬3000峰瓩。

鄭新輝說，163棟校舍總基地面積133萬948平方公尺，基本設置容量不得少於1萬3394峰瓩，且可擴充至兩萬峰瓩，回饋金百分比不得低於15.5%。因此，56校完成太陽光電後，預估回饋金逾1千萬元。因太陽能板也有隔熱效果，除可降低室內溫度，增加學習舒適度，也可解決老舊教室漏水問題。學校還可利用回饋金修繕校園，讓學校更美、更完善。