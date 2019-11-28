關心偏鄉共餐 新北議員改善設備兼送月曆

2019-11-28 18:57 觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導



雙溪區長源里共餐活動，新北市議員林裔綺加印3500份水果月曆，贈送給Line@的好朋友與鄉親們。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 雙溪區長源里今(28)日舉行共餐活動，新北市議員林裔綺順便看看今年添購的冷氣、冰箱、流理臺，期望讓里民也能享有更好的共聚環境，另外，市議員林裔綺特別加印3500份水果月曆，贈送給Line@的好朋友與鄉親們，喜迎新年。

今天是長源里豐盛的共餐日，志工們端出一盤盤的好料，先拿至社區信仰中心的威惠廟拜拜，才讓里民享用，最近添購的冷氣、冰箱、流理臺都已經能使用，不用在舊的木板桌切菜，新鮮食材能放新冰箱儲藏，讓志工料理起來更加方便。

長源里長陳資郎表示，感謝市議員林裔綺對里內的關心，活動中心同時也是銀髮俱樂部，每週兩次上課，但因為設備老舊，常有里民反應，很高興年底前添購的設備來了，讓大家都方便使用，非常感謝議員與區公所的幫忙。

今天市議員林裔綺特地前來關心共餐狀況，還帶給里民一人一份精緻的水果月曆，老人家見到可口水果都直說「水」，長源里因位處偏鄉，喜愛月曆的長輩們較難來服務處拿取，議員貼心的小舉動，期望提醒大家注意寒冬，喜迎新年。

市議員林裔綺表示，因為知道東北角四鄉鎮的老人家都很喜歡水果月曆，今年服務處特別多印了3500份，讓鄉親朋友在年底前能至瑞芳的服務處領取，而她最喜歡的水果便是蘋果，期望能看到長輩們的氣色像蘋果般紅潤，也祝福大家新一年平安健康。