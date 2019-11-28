連續七年關懷弱勢 北海岸各界送物資

2019-11-28 18:55 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



北海岸關懷弱勢協會連續七年媒合各大善心團體的物資，今年還多了饅頭、麵包等糕點，更擴大到連義剪師都來為民服務。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 北海岸關懷弱勢協會今(28)日在歲末即將入冬之際，連續七年媒合各大善心團體的物資，再次辦理發放，不難發現今年物資有了相當不同的改變，除了米、鹽、蛋、衛生紙等民生必需品，今年還多了饅頭、麵包等糕點，更擴大到連義剪師都來到現場為民服務。

北海岸關懷弱勢協會理事長廖再生表示，連續七年都舉辦關懷弱勢發物資，每年也都會有兩到三次，希望藉此為弱勢家戶寒冬送暖，而今年的善心單位相當多，真心國際同濟會、虛空無極慈玄宮、新北市糕餅公會還有安穩興業有限公司都來共襄盛舉，物資豐盛到每張長桌都被擺得滿滿，為了要讓等候領取的長輩與家戶們有更多的娛樂，善心單位還特別帶來樂器演奏，填補等候的時間帶來熱鬧的演出。

國際同濟會北二區真心會長蔡莉芳說，感觸相當深，社會中有很多角落常常被忽略，因此也秉持中有力出力、有錢出錢精神，希望能夠幫助到更多的弱勢。

新北市糕餅職業工會理事長李文旺表示，這是第一次到北海岸來，一聽聞消息，同業們隨即準備饅頭、麵包等糕點，要一起來做善事，也期待往後每年都有機會可以一起過來。

安穩興業有限公司負責人林太郎則是捐贈美容美髮剪刀，讓義剪師們有好的工具可以繼續行善，讓愛無限循環，也期待在歲末即將迎新春之際，長輩們與弱勢家戶都可以擁有滿滿物資之餘，也有清爽亮麗的髮型，身體裡外都兼顧。