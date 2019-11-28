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用美食拉近距離 金山公所邀新住民做蛋糕

2019-11-28 18:55觀天下 記者廖品涵／金山報導

金山區公所辦理甜點教室活動，邀請新住民朋友親子一起來做點心，雖然大家都說著不同語...
金山區公所辦理甜點教室活動，邀請新住民朋友親子一起來做點心，雖然大家都說著不同語言，但透過就可以拉近彼此距離。 圖／紅樹林有線電視提供
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金山區公所辦理甜點教室活動，試圖打破傳統男主外女主內的刻板觀念，透過親子手作甜點的過程，傳達廚事及家事應男女共同分擔，此外也響應新北市2030六面向願景行動，邀請新住民朋友親子一起來做點心，雖然大家都說著不同語言，但透過就可以拉近彼此距離。

金山區公所為了要關懷新住民親子、弱勢家庭與長者，特別設計甜點教室親子手作課程，邀請世界金廚冠軍許燕斌攜手金山在地學子許仁杰，與新住民大小朋友、弱勢家庭還有長輩一起手作盆栽提拉米蘇蛋糕，透過金山高中熱情出借烹飪教室與在地企業達樂花園股份有限公司的善心贊助，運用產官學合作方式，陪伴親子們享受製作甜點的樂趣，共同渡過幸福的午後時光。

金山區長陳國欽指出，金山區內新住民朋友約有500位，為了響應新北市2030六面向願景行動「新住民、新創生、新聯結、新美學、新趨勢、新領導」，讓新住民成為新北市的新能量，在甜點課程中特別邀請新住民一起同樂，雖然來自不同國家，但透過做一樣的美食要拉近彼此距離，還有性別平等的觀念也要透過這次的課程傳遞，讓廚房料理的事不在是女性的專利，男生也可以做得很好。

市議員周雅玲表示，市議員周雅玲也來到現場與大家同樂，鼓勵不只是長輩，新住民朋友也要多多外出學習、體驗新鮮事物，期待在做甜點的過程中，去感受親手做出成品的成就感，也享受與朋友相聚的時光，也透過做甜點的過程，大家去細細品味點心的甜蜜，最重要的事朋友陪伴身邊的幸福。

新住民甜點

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