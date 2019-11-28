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世大運後粉絲流失 體育局編預算盼把粉絲吸回來

2019-11-28 17:58聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北市體育局的臉書粉絲專頁「台北運動吧」在世大運期間吸引大量粉絲按讚，最高峰時有42萬人，近年陸續掉到40萬餘人，體育局有意編列100萬元「運動網路社群媒體行銷委託服務」預算，活絡粉專、維繫粉絲數；該筆預算「打95折」最終以95萬元通過。

台北市議會教育委員會今審查體育局預算，市議員吳世正說，預算100萬元觸動了他敏感神經，因為市長室常常「黑手伸到各局」，包括文化、社會、觀傳等局處，對行銷作業成立一個品牌小組，由市長壓陣，只要預算在100萬元以下，可透過限制招標、邀標的手段，邀請特定廠商操刀，質疑嚴重破壞官場制度，直言這很敏感。

局長李再立回應指出，該案原編列150萬元，後因是試辦計畫經市府調整為100萬元，體育局有意整合行銷，述說台北知名的運動故事，讓市民了解，強調城市品牌小組沒有經手審查此案。

市議員邱威傑笑說，他也算是「網路專家」，網路行銷畢竟這是專業工作，做得好100萬是小錢，做不好10萬元都太多，到底怎樣做是好，拍攝110個運動員的故事有沒有用，這很難講，畢竟受眾並非你拍了他就喜歡，要求體育局提供計畫詳細內容與KPI，說明預期經營效果。

體育局綜合企畫科長藍嘉頻表示，該計劃是預備在體育局臉書紛絲專頁「台北運動吧」介紹台北市運動賽事、報導本市選手、教練及團隊、運動場館介紹及提供運動知能，宣傳行銷體育局的影音圖文，推廣體育相關的重要政策，如身心障礙與銀髮樂齡的運動。

至於年度KPI，藍嘉頻表示，希望全年度發文則數達到100則以上，選手、教學相關影音1年至少20支，她指出，「台北運動吧」目前粉絲數約40萬人，主要是世大運期間累積下來的用戶，近兩年不斷流失，希望透過更專業的小編，把粉絲再拉回來。

另外體育局編列一筆「運動衛星帳即投入產出分析」2年連續預算共500萬元，市議員苗博雅認為，依據體育局規劃，預計回溯研究105年至106年的衛星帳來看產業趨勢，卻花費500萬元研究4到5年前的事，都是落後指標，認為這筆預算應有更有效率的用法。體育局回應指出，106年剛好舉辦世大運，盼搭配行政院主計總處工商普查內部資料，去了解當我們在辦大型賽會時有怎樣比較大變化。

台北市議會教育委員會今審查體育局預算，體育局長李再立（中）答詢。記者魏莨伊／攝影
台北市議會教育委員會今審查體育局預算，體育局長李再立（中）答詢。記者魏莨伊／攝影
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