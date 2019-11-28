87歲阿嬤 拒失智決定「身騎白馬」
87歲蔡金鳳阿嬤，手舞著布袋戲偶，嘴唱著歌仔戲「身騎白馬走三關，改換素衣回中原…」，她是被子女從南部接來新北市居住，為了延緩失智失能，加入慈濟雙和靜思堂的銀髮俱樂部，參加唱歌仔戲等課程，學習快樂和健康的身心。
新北社會局長張錦麗說，新北已超過57萬老年人口，在全市人口比14.22％，已邁入聯合國高齡社會14％的標準，心被目前朝「里里銀髮俱樂部」邁進，盼每個里都有銀髮俱樂部。
張錦麗表示，目前新北有625處銀髮俱樂部，還有950處老人共餐點，另外還有307個社區照顧關懷據點，慈濟系統雙和、板橋、新店、三重和蘆洲等5個靜思堂，也成立關懷據點加入照顧長輩了行列。
靜思堂設有記憶保養班，規劃課程的顏渼姈退休後進入慈濟當志工，並勤讀國內外有關失智失能的專書雜誌，為長輩設計懷舊、藝術、香氛、音樂、戲劇等輔療課程。
顏渼姈說，除了蔡金鳳外，曾有90歲已經罹患帕金森症阿嬤，原本右手會抖動無法握筆，透過課程引導左手作畫，現在已經能完成一幅曼陀蘿畫，就連家屬也感到驚訝。
慈濟台北醫院身心科主任、雙和靜思堂負責人李嘉富表示，證嚴法師說過，長照不是在家裡被別人常常照顧，而是要常常走出去照顧別人，因此在各站以運動、動腦加人際互動，讓長輩延緩失智失能，快樂學習，樂齡忘老。
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