87歲阿嬤 拒失智決定「身騎白馬」

2019-11-28 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



87歲蔡金鳳阿嬤，手舞著布袋戲偶，嘴唱著歌仔戲「身騎白馬走三關，改換素衣回中原…」，她是被子女從南部接來新北市居住，為了延緩失智失能，加入慈濟雙和靜思堂的銀髮俱樂部，參加唱歌仔戲等課程，學習快樂和健康的身心。

新北社會局長張錦麗說，新北已超過57萬老年人口，在全市人口比14.22％，已邁入聯合國高齡社會14％的標準，心被目前朝「里里銀髮俱樂部」邁進，盼每個里都有銀髮俱樂部。

張錦麗表示，目前新北有625處銀髮俱樂部，還有950處老人共餐點，另外還有307個社區照顧關懷據點，慈濟系統雙和、板橋、新店、三重和蘆洲等5個靜思堂，也成立關懷據點加入照顧長輩了行列。

靜思堂設有記憶保養班，規劃課程的顏渼姈退休後進入慈濟當志工，並勤讀國內外有關失智失能的專書雜誌，為長輩設計懷舊、藝術、香氛、音樂、戲劇等輔療課程。

顏渼姈說，除了蔡金鳳外，曾有90歲已經罹患帕金森症阿嬤，原本右手會抖動無法握筆，透過課程引導左手作畫，現在已經能完成一幅曼陀蘿畫，就連家屬也感到驚訝。