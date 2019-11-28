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新北歡樂耶誕城 5拍照熱點大公開

2019-11-28 14:41聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

2019新北歡樂耶誕城11月15日開城以來，成為國內外旅客朝聖的地點，新北觀旅局統計出5大必拍照打卡地點，要讓前來感受耶誕節氣息的民眾，可以留下網美般的照片，其中新北環狀線板橋站周圍布置的藝術燈飾，是最熱門、詢問度最高的朝聖地。

歡樂耶誕城主燈位於新北市府市民廣場上，附近充滿燈飾早已是廣為人知的拍照區，歡旅局指出，位於板橋橋火車站東一門、東二門，還有許多景點讓網美拍好拍滿，早已攻占社群網站版面，甚至達到洗版程度。

「新心相映」位於板橋車站東一門，巨大的裝置藝術牆搭配南洋風格花藝植栽，觀旅局說，大量立體心形燈組裝置，搭配時控编程燈光科技，愛心會隨機呈現各種色調，浪漫中帶點趣味，是情侶、閨密們必打卡景點。

相同位置也有社群網站上必拍「背景牆」，立體愛心加上馬卡龍色，呈現柔美夢幻氛圍，搶拍的民眾藉此傳遞愛的訊號，而背景牆更能襯托網美，隨便拍都像雜誌封面照，許多人都換成大頭照。

板橋火車站東二門也有「光．織，耶誕樹」，觀旅局指出，在人行道上透過光影與編織技巧打造的耶誕樹，白天使用自然光呈現編織花紋，夜間則透過燈光打造七彩絢爛的光影，也是社群網站洗版的拍照熱點。

除了板橋火車站外，麗寶百貨往板橋公車站天橋的「寶石光廊」，也是歡樂耶誕成逐漸發燒的拍照熱點，觀旅局指出，大量寶石燈飾採用特殊光學鍍膜紙材，晚間點燈時，寶石內LED燈照射，讓光廊掛滿多角度鑽石。

另外國外遊客來到歡樂耶誕城的拍照熱點，就是新北市民廣場的NEW TAIPEI CITY地標燈箱打卡，在照片就宣告踩點新北市；板橋萬坪公園燈區內的「卡娜赫拉的小動物」，也是小朋友為之瘋狂的拍照熱區。

板橋萬坪公園燈區內的「卡娜赫拉的小動物」，也是小朋友為之瘋狂的拍照熱區。圖／新北...
板橋萬坪公園燈區內的「卡娜赫拉的小動物」，也是小朋友為之瘋狂的拍照熱區。圖／新北觀旅局提供
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「新心相映」位於板橋車站東一門，是巨大的裝置藝術牆搭配南洋風格花藝植栽。圖／新北...
「新心相映」位於板橋車站東一門，是巨大的裝置藝術牆搭配南洋風格花藝植栽。圖／新北觀旅局提供
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麗寶百貨往板橋公車站天橋的「寶石光廊」，也是歡樂耶誕成逐漸發燒的拍照熱點。圖／新...
麗寶百貨往板橋公車站天橋的「寶石光廊」，也是歡樂耶誕成逐漸發燒的拍照熱點。圖／新北觀旅局提供
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社群網站上必拍「背景牆」，立體愛心加上馬卡龍色，呈現柔美夢幻氛圍。圖／新北觀旅局...
社群網站上必拍「背景牆」，立體愛心加上馬卡龍色，呈現柔美夢幻氛圍。圖／新北觀旅局提供
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板橋火車站東二門的「光．織，耶誕樹」，在人行道上透過光影與編織技巧打造的耶誕樹，...
板橋火車站東二門的「光．織，耶誕樹」，在人行道上透過光影與編織技巧打造的耶誕樹，白天使用自然光呈現編織花紋，夜間則透過燈光打造七彩絢爛的光影。圖／新北觀旅局提供
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