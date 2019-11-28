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北市稽查健身中心 28家初檢不合格、14家待改善

2019-11-28 14:14聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

不少人重視運動，藉此維持健康，北市府稽查全市158家公私立健身中心，今天公布結果，共28家初檢有1項以上不合格缺失，已有一半複查合格，剩14家尚待複檢，主要缺失為履約保證不符規定、未申報建築物公共安全檢查簽證；市府也要求業者12月27日以前完成改善，否則依消費者保護法、建築法開罰最高30萬元。建管處表示，28家初檢不合格者僅貝克漢健康運動世界受罰，因去年就通知業者定期申報公安檢查，因此今年初檢不符規定就先開罰6萬元。

北市體育局、法務局、衛生局、消防局、環保局及建管處、商業處今年5月到10月稽查全市健身中心，稽查項目包含健身房設備及安全管理、建築物安全、室內空氣品質、消防安全及人員場地衛生管理等。

體育局初檢有21家業者不合格，最主要都是預繳費用的課程在履約保證上，未符合健身中心定型化契約規定採用信託專戶，其他還有健身器材缺乏使用說明或警語等；多數業者已改善，目前剩8家在12月27日前要成立信託專戶改善，包含World Gym健身俱樂部101店、民生店；公務人力發展中心福華國際文教會館；台北市網球中心附設健身房；萬華、士林、北投、松山運動中心。

建管處初檢則發現7家不合格，主要缺失是尚未完成建築物公共安全檢查簽證及申報；其中1加以改善，剩下6家等候申報及通過審查，包含輕適能LightFitness市民大道店、拳能健身館、MonkeyTraining猴子體能訓練、HappySport體能休閒空間、POWER FIT運動工作室、貝克漢健康運動世界；其中5家建管處限期12月27日完成申報否則依建築法開罰5萬元，貝克漢健康運動世界則因去年就通知業者定期申報公安檢查，後續稽查不合格就會先罰6萬元，未改善將加倍罰12萬元。

記者致電World Gym健身俱樂部，業者因主管外出暫時無回應；台北市網球中心附設健身房則表示已申請信託專戶中，期限內改善沒問題；至於貝克漢健康運動世界表示，因主管開刀請假，暫時無法對外說明申報公安檢查改善進度。

另外，其他還有2家二氧化碳濃度超標；3家因未遴用防火管理人等初檢不合格，目前也已改善。

環保局表示，室內空氣品質二氧化碳濃度標準為1000ppm以下，初檢不合格的為全真概念健康事業公司忠孝分公司、GO GYM健身俱樂部小巨蛋館，分別驗出1076ppm、1086ppm；長期處在二氧化碳超標的環境，容易嗜睡、頭暈，通常會建議業者妥善管理人流，加強換氣通風。

北市府稽查全市158家公私立健身中心，今天公布結果，共28家初檢有1項以上不合格...
北市府稽查全市158家公私立健身中心，今天公布結果，共28家初檢有1項以上不合格缺失。圖／法務局提供
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北市府稽查全市158家公私立健身中心，今天公布結果，共28家初檢有1項以上不合格...
北市府稽查全市158家公私立健身中心，今天公布結果，共28家初檢有1項以上不合格缺失。圖／法務局提供
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健身建築公安北市

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