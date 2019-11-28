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環狀線噪音太吵 住戶新北市府抗議要侯友宜Long Stay

2019-11-28 13:54聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北環狀線第一階段通車倒數，先前試車階段造成沿線噪音問題，已裝設軌道自動潤滑器、吸音板，不過，板橋民生路周遭社區住戶抗議長期受噪音所苦，今天上午到新北市政府遞交陳情書，高喊「我們要睡覺」，甚至要求新北市長侯友宜來Long Stay。新北捷運局長李政安表示，今天起將再派員到場評估，如有不足，會繼續改善。

今天一群住戶與國民黨板橋西區立委參選人林國春、新北市議員劉美芳到新北市政府抗議。板橋聯翠里長吳麗梅表示，擔任里長以來，里內居民抱怨捷運施工、試車不分白天黑夜甚至到清晨，大家無法好好睡覺，列車與軌道產生的高頻音、捷運站體內開關門警示聲非常擾民。

劉美芳則說，新北捷運沿線如正隆社區、景安站等，皆已經完成開口2公尺的隔音牆，「為何獨漏板橋居民，忽視大家的痛苦？遲遲未做相同標準的隔音牆，有檢討的必要。」

李政安接下陳情書，表示民生路段除加裝軌道自動潤滑設備，隔音牆也再延伸3公尺，最近剛完成改善後的噪音量測作業，上月已請專業人員到住戶家中架設儀器進行24小時噪音量測，測得軌道系統平均最大音量的平均分貝值約73.3分貝，目前已就量測結果進一步評估後續改善方式。

李政安進一步解釋，過去民生路段住戶反映的噪音問題都有改善，其中包括加裝2組軌道自動潤滑設備，也將該路段軌道重新拋光，降低電聯車行駛時車輪與軌道產生的摩擦噪音，另完成社區前60公尺長的隔音牆延伸作業，將臨大樓側隔音牆加裝3公尺吸音板，對側加裝1公尺吸音板。

至於住戶要求民生路段隔音牆應比照中和部分路段，將上方開口縮小到2公尺，李政安說，今天起會再派員評估後續改善方式，若真的能有效降低分貝數，會再繼續改善。

板橋民生路周遭社區住戶抗議長期受噪音所苦，今天上午到新北市政府遞交陳情書。記者張...
板橋民生路周遭社區住戶抗議長期受噪音所苦，今天上午到新北市政府遞交陳情書。記者張曼蘋／攝影
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板橋民生路周遭社區住戶抗議長期受噪音所苦，今天上午到新北市政府遞交陳情書，板橋聯...
板橋民生路周遭社區住戶抗議長期受噪音所苦，今天上午到新北市政府遞交陳情書，板橋聯翠里長吳麗梅（左2）表示，擔任里長以來，里內居民抱怨捷運施工、試車不分白天黑夜，大家無法好好睡覺。記者張曼蘋／攝影
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板橋民生路周遭社區住戶今天與國民黨板橋西區立委參選人林國春、新北市議員劉美芳到新...
板橋民生路周遭社區住戶今天與國民黨板橋西區立委參選人林國春、新北市議員劉美芳到新北市政府抗議環狀線噪音問題，新北市捷運局長李政安（右2）接下陳情書。記者張曼蘋／攝影
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板橋民生路周遭社區住戶抗議隔音牆的開口應該中和部分路段一樣2公尺（如圖）。圖／新...
板橋民生路周遭社區住戶抗議隔音牆的開口應該中和部分路段一樣2公尺（如圖）。圖／新北市捷運局提供
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板橋民生路周遭社區住戶抗議隔音牆的開口6公尺，導致噪音聲刺耳無法入睡。圖／新北市...
板橋民生路周遭社區住戶抗議隔音牆的開口6公尺，導致噪音聲刺耳無法入睡。圖／新北市捷運局提供
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噪音捷運新北侯友宜捷運環狀線

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