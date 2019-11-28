貢寮鮑產季開跑 侯友宜讚Q彈脆甜

2019-11-28 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市漁管處今天在板橋遠東百貨中山店舉辦「2019新北貢寮鮑產季起跑」記者會，除邀請藝人蔡昌憲推廣貢寮鮑，今年也推出即時料理包，讓民眾簡易便利享受到美味，漁管處表示，12月6日起開放預購，15日當天在澳底漁港舉辦「新北貢寮鮑產地系列活動」，除了貢寮鮑滋養風味餐，還有限量福袋、免費試吃等活動，福隆大飯店、Mega50 café也推出相關餐點，讓民眾在當季吃到Q彈鮮甜的貢寮鮑。

「貢寮鮑」是在貢寮當地潮間帶養殖的九孔及黑盤鮑，每年11月至隔年2月正值採收時期，市府為了推廣在地優質水產品，建立「貢寮鮑」品牌，並輔導養殖戶取得產銷履歷及生產追溯認證，也輔導漁會開發貢寮鮑即食料理包，拆封即食，輕鬆品嘗到貢寮鮑的鮮甜滋味。藝人蔡昌憲也在現場示範3分鐘就能做出好吃的貢寮鮑料理，即食料理包將在12月15日開放訂購。

漁管處表示，Mega50 café以及福容貝悅飯店也推出的貢寮鮑滷肉飯、披薩、涼拌沙拉等，讓愛美食的饕客大飽口福，此次也與安永鮮物合作，利用專利活細胞冷凍技術，讓鮮凍的貢寮鮑在解凍後仍保有貢寮鮑原有的Q彈口感，未來也將在安永鮮物的通路進行販售。

漁管處指出，12月15日會舉辦「新北貢寮鮑產地系列活動」，每年讓民眾最為期待的「貢寮鮑滋養風味餐」認桌活動即日起可上網報名，嚴選在地優質食材的海鮮大餐，優惠價只要6888元，限額25桌，名額有限（http://www.gongliao-abalone.com.tw/p3.html），當天還有限量貢寮鮑福袋搶購（搶購價450元/斤，每人限購1斤）、免費鮮烤九孔及石花凍試吃、海洋資源復育園區導覽等活動。

另外，也結合「青春山海線」北台灣深度旅遊體驗，今年推出期間限定「新北貢寮鮑小旅行」一日遊程，除了帶領民眾遊覽東北角的山海美景外，還能到貢寮鮑養殖場進行體驗，並品嘗現撈貢寮鮑的美味。