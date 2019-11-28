藥廠老闆歲末寒冬送暖 肢體障礙者：足感心A

2019-11-28 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



井田製藥董事長柯朝枝今天歲末送暖，捐贈30萬元的保健品，以及加菜金給中華民國身心障礙職能就業協會，由身障職能就業協會理事長陳中義偕同12名清寒的肢體障礙者會員代表接受。陳中義說，身障者會員平均超50歲，隨著年歲增長，又長年坐輪椅無法運動，關節易退化，就業率約一成，感謝井田製藥老闆捐贈保健品，相當實用，讓會員們在寒冬都能感受到溫暖，「足感心A」。

柯朝枝也是台中市行善團協會創會理事長，長年致力於公益。柯朝枝說，他因為7歲喪母，家境貧困，身體孱弱，最能感受弱勢家庭無力治病的困苦，所以高中畢業後，發願要行善濟世，早期貧苦人家僅能吃青草藥或靠家庭藥包救急，深刻烙在腦海，願毅然投入藥廠，從基層業務做起，70年創立井田製藥，並且持續投入公益，94年創立台中市行善團協會，至今有5000多名愛心志工。

柯朝枝指出，他育有二子一女，二子、二媳婦都為藥劑師，女師是會計師，都進入井田製藥接棒，子女曾勸他把全心投入公司營運，他反而以「積善之家必有餘慶」勸勉子女，鼓勵子女積德行善，子女為他的投入公益所感動，陸續加入志工行列，井田製藥多次獲選台中市優良廠商金手獎殊榮。

陳中義說，協會有200多名會員，為培訓身障者一技之長，協會雖然開辦咖啡烹調、烘焙等技藝班，但謀職不易，尤其會員平均超過50歲，體能逐漸衰弱，工作更難尋，僅靠政府補助過日子，無力購買保健品，四肢嚴重萎縮者甚至出不了大門。