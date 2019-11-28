認識新住民文化 新莊裕民分館大玩各國桌遊

2019-11-28 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



12月18日是國際移民日，新北市立圖書館新莊裕民分館推出一系列「多元文化好好玩」活動，將在11月30日輪番登場。除有閱讀，還與中華民國遊戲協會合作，帶來越南、香港、以色列及日本等國家的童玩，包括「史上最年長的10大桌遊」遊戲，如馬來西亞「播棋」、印度「蛇梯棋」等，透過遊戲了解並尊重新住民的文化。

聯合國在2000年訂定每年的12月18日為國際移民日，新北市新住民有10萬7千多人，為了讓民眾有更深一層的認識，「多元文化好好玩」活動包括「玩具好好玩｣、「桌遊好好玩｣、「繪本好好玩」及「閱讀好好玩｣。

「桌遊好好玩」將帶大家體驗台灣、日本、韓國、以色列、印度、中國大陸等不同國家的桌遊，包括可以認識台灣原住民與六大毒蛇的「蛇梯棋」，及可以認識越南文化特色的「水上市場」、日本的「花牌」、以色列的拉密等。

「玩具好好玩」則有亞運會正式比賽項目之一的籐球、越南的毽子，及運動玩家視為手部極限運動代表「日本劍玉」等。