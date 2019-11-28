北市稽查健身中心 健身房設備違規較多

2019-11-28 12:26 中央社 台北28日電



台北市政府今天公布稽查158間公、私立健身中心結果，初檢28間不合格，其中以健身房設備及安全管理違規較多，共21間，另有室內二氧化碳濃度超標等缺失，部分業者已改善。

北市法務局上午召開記者會，消保官龔千雅表示，與環境保護局、消防局等單位從5月至10月查核158間對外營業公、私立健身中心，經統計，28間初檢不合格。

消保官說，不合格項目包含健身房設備及安全管理、未完成建物公共安全檢查及申報、室內二氧化碳濃度超標等，其中以健身房設備及安全管理違規最多，共21間，此外，室內二氧化碳濃度超標有2間；人員場地及衛生管理，所有業者都合格。

消保官指出，針對初檢不合格28間健身中心，已要求限期改善，體育局列為重點抽查；截至今天，仍有14間健身中心需複檢。

消保官說，需複檢健身中心不合格項目有履約保證資料不符規定、未公安申報，包含萬華、士林、北投、松山運動中心等業者，已通知12月底前改善完畢，未改善就開罰。

環保局表示，有2間業者初檢時室內二氧化碳濃度超標，經複檢時已改善，若健身場所未能適時通風換氣，容易累積室內二氧化碳，影響消費者健康。

法務局統計健身中心申訴案件，今年初至11月25日止，有238件，以會員收費及解約退費最多，建議消費者應先審閱業者契約、檢視場館環境，符合需求後再簽約，避免產生爭議。遇消費爭議可打「1950」諮詢。