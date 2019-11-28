親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北市稽查健身中心 健身房設備違規較多

2019-11-28 12:26中央社 台北28日電

台北市政府今天公布稽查158間公、私立健身中心結果，初檢28間不合格，其中以健身房設備及安全管理違規較多，共21間，另有室內二氧化碳濃度超標等缺失，部分業者已改善。

北市法務局上午召開記者會，消保官龔千雅表示，與環境保護局、消防局等單位從5月至10月查核158間對外營業公、私立健身中心，經統計，28間初檢不合格。

消保官說，不合格項目包含健身房設備及安全管理、未完成建物公共安全檢查及申報、室內二氧化碳濃度超標等，其中以健身房設備及安全管理違規最多，共21間，此外，室內二氧化碳濃度超標有2間；人員場地及衛生管理，所有業者都合格。

消保官指出，針對初檢不合格28間健身中心，已要求限期改善，體育局列為重點抽查；截至今天，仍有14間健身中心需複檢。

消保官說，需複檢健身中心不合格項目有履約保證資料不符規定、未公安申報，包含萬華、士林、北投、松山運動中心等業者，已通知12月底前改善完畢，未改善就開罰。

環保局表示，有2間業者初檢時室內二氧化碳濃度超標，經複檢時已改善，若健身場所未能適時通風換氣，容易累積室內二氧化碳，影響消費者健康。

法務局統計健身中心申訴案件，今年初至11月25日止，有238件，以會員收費及解約退費最多，建議消費者應先審閱業者契約、檢視場館環境，符合需求後再簽約，避免產生爭議。遇消費爭議可打「1950」諮詢。

健身消保官超標

相關新聞

台灣國王獻極衝上台抗議 柯文哲：欠扁

2019-11-28 12:14

化身風中使者 認識新北濕地候鳥生態

2019-11-28 11:06

柯文哲出席國際身心障礙者日慶祝大會 台灣國創辦人王獻極鬧場

2019-11-28 11:06

五股濕地國家級！「看見泰五林」新書特別介紹

2019-11-28 00:31

圖書館生活化 新北擬3年改造18處

2019-11-28 00:30

花季怕看無花 陽明山補種寒櫻

2019-11-27 23:57

蔡壁如喊廢除政黨協商 柯文哲：審預算要協商啦

2019-11-27 23:40

龍山寺慶280年 蔡英文、馬英九、吳敦義致賀

2019-11-27 23:28

北一女設外送臨停區 限停15分鐘

2019-11-27 23:19

東南客運出現「幽靈班表」 勞動局開罰

2019-11-27 23:18

新北環狀線開發 可帶來525億投資

2019-11-27 23:13

泰五林文史生態專書發表 VR體驗更生動

2019-11-27 19:55

三芝公所發反光手環抗寒包 長輩好安心

2019-11-27 19:55

汐止內溝溪大改造 全新步道將完工

2019-11-27 19:54

公有地荒廢 汐止長青里開闢市民農場

2019-11-27 19:54

瑞芳心鼓坊自創曲目 發揚在地鼓藝文化

2019-11-27 19:53

賴清德力挺年輕人 本月二度至新店輔選張銘祐

2019-11-27 19:25

陽明山超挖土石 籲北市府追究

2019-11-27 17:48

北一女外首啟用外送臨停區 16格限時停放15分鐘

2019-11-27 16:06

新北多元嘉年華 各族群學子與侯友宜交換耶誕禮物

2019-11-27 15:01

北市交幻想法蘭西音樂會 指揮跨越百年演繹祖父作品

2019-11-27 14:49

貢寮鮑產季開跑 來小遠百還可吃限量現烤貢寮鮑

2019-11-27 13:57

里長參賽得冠軍 直接捐給新北市

2019-11-27 12:22

海洋工作坊只到30日 來水湳洞跟船長出海了解漁港

2019-11-27 11:55

照顧弱勢 新北垃圾袋抵價券12月發放

2019-11-27 11:47

影／陽明山保變住6-6開發土方量超出 環團要北市府回應

2019-11-27 11:24

瘋東京奧運 新北博物館變運動Bar

2019-11-27 11:18

斥資5千餘萬元 台水公司汰換柳營八翁酪農區管線

2019-11-27 10:26

新北消防局招募義消 歡迎有志青年加入

2019-11-27 09:49
看更多

熱門文章

影／選這裡建新市政大樓要36億 基市府：全台剩基隆未改建

2019-11-27 19:30

車輛1年跑5萬多公里 名師跑遍中彰投偏鄉教烹飪

2019-11-27 15:49

四大名泉之一四重溪溫泉水位上升 秋冬泡湯正是時候

2019-11-28 07:23

新竹市立動物園推多款開園限量紀念品 只送不賣

2019-11-28 10:58

柯文哲出席國際身心障礙者日慶祝大會 台灣國創辦人王獻極鬧場

2019-11-28 11:06

影／苗栗西湖鄉第一家超商開幕 居民開心：很方便

2019-11-27 21:40

金門開賣「象牙鳳螺」產量僅50公斤 電話預購大爆單

2019-11-27 15:13

基市財政處長遭爆公車私用 市府：處長已認錯自請處分

2019-11-27 16:24

洪慈庸照片被消失指中市府不公 議員酸：不會自發臉書？

2019-11-27 16:57

中央補助高雄5.25億！ 橋頭科聯外道路拓寬28日動土

2019-11-27 14:16

綠委、嘉義市府互槓 為了西區國民運動中心

2019-11-27 20:20

基隆崇法街土石崩塌 臨近大型社區400住戶驚

2019-11-28 12:47

台中霧峰五福溪浮魚屍 市府罰汙染源又清魚屍

2019-11-27 16:25

北一女外首啟用外送臨停區 16格限時停放15分鐘

2019-11-27 16:06

竹市棒球場與味全龍議約中 議員爭取公益場次及回饋

2019-11-27 14:29

沈玉琳哥哥升官案惹議 葉匡時籲勿小題大作

2019-11-27 15:05

想學空拍嗎？無人機證照明年上路 政府職訓班補助7成

2019-11-27 14:38

橋科聯外道拓寬明動土 葉匡時：市府發包中央怎開工？

2019-11-27 22:34

樂樂養雞場周碧雲出手 左批黃國昌作秀右諷縣府快依法

2019-11-27 19:24

罹癌老農行善不間斷 已捐6000斤柑橘供家扶義賣

2019-11-27 15:55

北斗產地業者推珍珠香菜拌麵 網友抗議：不要惡搞珍珠

2019-11-27 14:45

竹縣竹東、寶山12月3日停水6小時 預計影響逾8400戶

2019-11-27 14:28

「只想要一條厚棉被」 孩子小小心願實現了

2019-11-27 16:24

有貓出入小心駕駛 彰化田中愛貓里

2019-11-27 17:55

看緊荷包 桃園龜山2路段將區間測速

2019-11-27 23:23

埔里最大蚊子館活化第一槍 埔里花卉秋季展登場

2019-11-27 16:35

台灣國王獻極衝上台抗議 柯文哲：欠扁

2019-11-28 12:14

桃市花2.5億元蓋永和中繼市場 議員疑：只用10年CP值低

2019-11-27 15:14

免費2800份麻油雞飯 安定胡麻節周六好康登場

2019-11-27 14:49

高雄鐵路地下化交通黑暗期 林佳龍允擬配套解決

2019-11-27 15:03

小七開張！苗栗西湖鄉終於有全鄉第一家超商

2019-11-27 19:25

陳超明銅鑼競選總部成立 「神力女超人」許淑華站台

2019-11-27 21:15

配合小英競總開幕？ 中壢復興路3天鋪2次

2019-11-27 23:40

新北博物館瘋東奧 將可攀岩、射箭…

2019-11-28 00:28

金門野百合也有春天！育種改良變身綠美化新尖兵

2019-11-28 07:28

蔡英文桃市南區競總將開幕 市府提前鋪路還重鋪遭質疑

2019-11-27 17:27

林佳龍口頭承諾86快速道東延內門案 給足邱議瑩面子

2019-11-27 18:26

議員檢舉高美蘭財產申報不實 高市府：有補正

2019-11-27 22:41

看你還敢不敢燒 南部5縣市無人機聯合稽查

2019-11-27 20:06

辦完未1年 議員：台中花博園區快變廢墟

2019-11-28 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top