社工薪資制度化 北市109年元旦起全面採新制

2019-11-27 21:55 中央社 台北27日電



北市社會局表示，配合衛福部「社工薪資制度化」，109年元旦起履行的委託及補助案皆採新制，原訂契約則積極與民間單位協調議約中，並與社工工會合辦說明會，積極保障社工勞動權益。

台北市社會局表示，衛福部針對全台「社工薪資制度化」拍板定案，自109年元旦起預期投入約3.7億預算幫社工員加薪。但台北市社會工作人員職業工會擔憂將「看得到吃不到」，目前多數社工仍不清楚加薪新制規範，民間單位多數也尚未表態調薪。

社會局社會工作科長陳怡如表示，社會局針對109年元旦起履行之委託案件、補助案，全面採用新制，另針對原訂契約，正積極與民間單位協調議約程序，並與社工職業工會合作辦理2場說明會。

陳怡如指出，政府委託服務方案中，108年前簽訂且109年後仍有效之契約，以議約方式調整適用社工薪資新制，預計於109年第1季完成議約，並可回溯至109年1月1日起適用。109年起新約不分案件類型，凡有進用社會工作人員案件，均應將新制納入契約文字，假使新制契約簽訂後有未落實核發社工薪資情形，社會局得依契約相關罰則規定辦理。

為了保障基層社工員更清楚了解加薪政策，北市社會局網站將公告，社工人員能自行上網查詢所屬的服務案件是否適用新制，預計12月20日公告第一批同意議約案件，並持續更新。社會局也將於12月7日、14日辦理2場社工人員說明會，詳情近日將公告於社會局網站。

陳怡如表示，衛福部已承諾盡力爭取財源以協助各地方政府109年同步實施社工薪資新制，社會局亦積極爭取市府預算與修訂委託經費共同性項目預算編列標準，預計於109年編列110年概算時，將請各單位編足適用社工薪資新制標準（含年資加給）所需經費。