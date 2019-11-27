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新北教局設攤展多元文化成果 侯友宜應景交換耶誕禮物

2019-11-27 19:31聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市教育局今天晚上在市民廣場舉辦「多元新北讚出來」嘉年華活動，現場設置40個攤位，邀請民眾互動體驗閩南、客家、原住民及新住民多元族群在「食、衣、育、樂」的文化樂趣及多元文化教育的成果，現場同時在舉辦歡樂耶誕城，新北市長侯友宜也應景與各族群學生代表交換耶誕禮物。

教育局表示，新北市首創「新住民好學平台」，整合市府跨局處新住民學習資源，便利新住民運用單一平台即掌握各項學習資源，在新北市的新住民及家人，皆可線上查詢語文、人文、技術、教育及進修五大學院課程，並提供線上報名、個人學習紀錄及客製化學習地圖服務，希望讓新住民好好學、好好玩、過好生活。平台預計在明年2月啟用。

另外，為提供新住民更彈性的學習機會，今年也透過策略聯盟，將5間新住民學習中心結合補校在假日開辦課程，讓新住民同時兼顧工作、家庭與學習，假日也能親子共學，增進家人情感，明年將持續擴大辦理。

侯友宜也與閩南、客家、原住民及新住民學生代表交換耶誕禮物，感受濃濃的耶誕佳節氣氛，學生們分別以阿美族手工月桃葉編織水壺袋、有機客家桔醬、緬甸紀念徽章及當場獻唱梁祝賞花，展現多元族群新生代文創力，侯友宜也回贈運動手環，鼓勵學子勤運動、保健康。

侯友宜表示，新北市今年突破400萬人口，更是一個擁有豐富多元文化的友善城市。多元族群是新北重要的資產，近一年來，市府新增4處原住民族文化健康站、三峽原住民族文化園區聚會所將竣工，同時設置首座客家據點-新北哈客中和館，預計4年興建4座，此外更首創「新住民一站式服務」，並結合補校開辦新住民假日學習課程，同時也將在明年啟用「新住民好學平台」，鼓勵新住民終身學習。

侯友宜也與各族群學生代表交換耶誕禮物，客家學生代表（前排左三）送給侯友宜有機客家...
侯友宜也與各族群學生代表交換耶誕禮物，客家學生代表（前排左三）送給侯友宜有機客家桔醬。記者江婉儀／攝影
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新北市教育局今天晚上在市民廣場舉辦「多元新北讚出來」嘉年華活動，現場設置40個攤...
新北市教育局今天晚上在市民廣場舉辦「多元新北讚出來」嘉年華活動，現場設置40個攤位，讓民眾互動體驗閩南、客家、原住民及新住民多元族群的文化樂趣。記者江婉儀／攝影
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侯友宜（右一）回贈運動手環，鼓勵學子勤運動、保健康。記者江婉儀／攝影
侯友宜（右一）回贈運動手環，鼓勵學子勤運動、保健康。記者江婉儀／攝影
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新住民侯友宜

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