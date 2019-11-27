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汐止內溝溪大改造 全新步道將完工

2019-11-27 19:54觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止內溝溪13年的木棧道，損壞老舊潛藏危機，經市議員白珮茹爭取下，全新步道即將工...
汐止內溝溪13年的木棧道，損壞老舊潛藏危機，經市議員白珮茹爭取下，全新步道即將工。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止內溝溪步道風景不錯，鳥類生態豐，是休閒散步的好地方，不過，13年的木棧道，損壞老舊潛藏危機，經市議員白珮茹爭取下，全新步道即將工，今(27)日市議員白珮茹前往會勘，全長340公尺仿木步道，工程費560萬元，下個月完工。

忠山里長吳國全說，內溝溪、五分埤，在之前這裡有一個步道，但十幾年了，已經年久失修，那附近居民還有遊客走起來其實是有點危險的，有時候還有破洞險象環生，雖然有維修，但還是沒有辦法達成安全舒適的狀況，很感謝市政府及議員白珮茹協助爭取，現在全新的步道已經接近完工。

新步道有幾個特色，是以水泥施作加罩面處理走起來會很安全，不會因為下雨天濕滑造成滑倒，第二點就是在步道中間還有終點有設觀景台，可以更接近美麗的內溝溪、五分埤。

市議員白珮茹表示，今天來看內溝溪步道施工狀況，那志工還有里長都很關心，因為，如果這裡的步道如果能夠跟台北市端在環境、還有外觀上比較協調，那民眾就可以在這邊繞一圈比較舒適，這個工法也是經過跟在地里民、居民、志工一起討論決定的，讓內溝溪步道在未來幾十年都可以讓大家可以很安全舒適的走在上面。

白珮茹指出，那整個步道的工程也施作的非常順利，全長340公尺的仿木步道，工程費560萬元，下個月會完工，希望今年的櫻花季，透過步道的改善可以讓遊客走起來更安全，也希望大家可以愛護這樣的環境。

內溝溪生態非常的豐富，有候鳥、在初夏的時候也都還有螢火蟲，週邊的生態陸續在恢復，也是最好的生態教育場域，因為這裡的生態豐富多元，其實是留給孩子們最好的戶外教材，也希望透過地方的共識，讓內溝溪的生態可以永續下去。

汐止櫻花季北市

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