泰五林文史生態專書發表 VR體驗更生動

2019-11-27 19:55 觀天下 記者林正傑／泰山報導



新北市政府教育局「看見泰五林文史生態區域課程專書」發表會，明志國小設計VR虛擬實境教材，介紹專書中的泰山著名景點。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 新北市政府教育局今(27)日在泰山明志國小舉辦「看見泰五林文史生態區域課程專書」發表會，由泰山、五股、林口三區各級學校的校長、主任、文史生態專家共同編撰，明志國小設計VR虛擬實境教材，介紹專書中的泰山著名景點，可上網查詢新北市永續環境教育中心資源平台文史專書免費閱讀。

市府教育局副局長蔣偉民表示，希望透過這本書能讓小朋友們泰山、林口、五股地區產業的發展，以及過去的歷史跟未來發展的方向，在這本書裡面同時還非常詳細的介紹了在地的各個教育機構，相當值得欣賞，也可以當作休閒好書。

該專書是教育局出版的第14本文史生態系列專書，籌備了一年半的時間，由泰山、五股、林口三區各級學校的校長、主任、文史生態專家共同編撰，其中更專篇介紹在地36個走讀景點。

市府教育局副局長蔣偉民表示，希望透過這本專書能夠作為老師的教材，發展校本課程，讓我們的小朋友能更了解這塊地區的過去跟未來。

另外明志國小自己設計VR虛擬實境的教材，介紹專書中的泰山著名景點。明志國小資訊組組長田俊龍表示，學校一直以來結合跨領域課程，由老師帶領孩子將拍攝回來的素材整理，以Cospaces這套軟體，打造在地景點的VR體驗，剛好可以應用在今天的泰五林文史生態區域課程專書發表會。

透過多媒體教材更能直接感受體驗，並學習文史生態等戶外教育課程，教育局也將歷年文史專書電子書放至網路，請上網查詢新北市永續環境教育中心，其中的資源平台文史專書，就可以免費閱讀。